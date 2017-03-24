İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ

Başvuruda yeterli bilgi, belge ve delil bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından Almanya ve İsveç menşeli sodyum perkarbonatlara yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.
Anadolu Haber Ajansı
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