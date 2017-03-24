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İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ

24 Mart 2017 Cuma 10:57
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Almanya ve İsveç menşeli sodyum perkarbonatlara yönelik damping soruşturması açılması kararlaştırıldı

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ
ANKARA (AA) - Almanya ve İsveç menşeli, genellikle temizlik ürünlerinde kullanılan sodyum perkarbonatlara yönelik damping soruşturması açılması kararlaştırıldı. Ekonomi Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabeti̇n Önlenmesi̇ne İli̇şki̇n Tebli̇ği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, Ak-kim Kimya AŞ tarafından yapılan başvuruya istinaden Almanya ve İsveç menşeli sodyum perkarbonatların ithalatına ilişkin damping soruşturması açılması ve soruşturmanın usul ve esaslarını içeriyor.

Başvuruda yeterli bilgi, belge ve delil bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından Almanya ve İsveç menşeli sodyum perkarbonatlara yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.


Anadolu Haber Ajansı
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