İSVİÇRE GAZETESİ MANŞETTEN 'HAYIR' ÇAĞRISI YAPTI

İsviçre'nin Blick gazetesi, ülkede yaşayan Türk vatandaşlarına manşetten, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek anayasa değişikliği referandumunda hem Türkçe hem de Almanca "Hayır oyu verin" çağrısında bulundu.

Almanca dilinde ulusal yayın yapan, aşırı sağcı ve provakatif haberleriyle tanınan gazete, manşetten verdiği haberinde, "Erdoğan'ın diktatörlüğüne hayır oyu kullanın." ifadesini kullandı.

Haberin detayında, "16 Nisan'da, Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi ülkenizde yetkilerini diktatörlük seviyesine çıkarabilecek referandum için sandık başına gideceksiniz. Blick gazetesi olarak İsviçre′de yaşayan bütün Türkleri 16 Nisan′da hayır oyu kullanmaya davet ediyoruz." ifadesine yer veren gazete, İsviçre'de yoğun seçim yarışının yaşandığını ve yurt dışında yaşayan 3 milyon Türk vatandaşıyla İsviçre'deki Türklerin de referandumda karar vereceğini yazdı.

Gazete, PKK ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) her türlü toplantı ve gösteri izninin verildiği İsviçre'de Türk siyasetçilerin vatandaşlarıyla bir araya gelmesine engeller çıkarılmasını görmezden gelerek, "İsviçre dünyadaki en özgür ülkedir. Burada herkes, sonradan dezavantajlı bir durumla karşılaşmadan, kimse işini kaybetmeden ya da kesinlikle gözaltına alınıp işkence yapılmadan kendi düşüncesini söyleyebilir, hükümeti eleştirebilir, politika ile ilgilenebilir ve istediği gibi yaşayabilir." iddiasında bulundu.

İsviçre'nin en büyük medya grubu Ringier'e bağlı Blick, yaklaşık 250 bin trajı ve 1,5 milyon online ziyaretçisiyle İsviçre'nin ulusal yayın yapan tek gazetesi olarak biliniyor.

Avrupa'da Hollanda, Almanya, Avusturya ve İsviçre, yönetim düzeyinde uygulamalarıyla medyanın bir kısmı ise yayınlarıyla Türkiye'deki anayasa referandumunda taraf olduğunu gizlemiyor. Hollanda, referandumda "Evet" verilmesi için çalışma yapmaya gelen Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni vermemiş ve skandal bir tavırla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türk Başkonsolosluğuna dahi gitmesine izin vermeyip Kaya'yı sınır dışı etmişti. Buna karşı Hollanda, eski AK Parti Milletvekili Abdüllatif Şener, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve yurt dışına çıktığı tespit edilerek hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün ülkede "hayır" kampanyası yürütmesine izin vermişti. Türkiye'den bakanların Avrupa'da "Evet" kampanyası için gelmesine ağır eleştiriler yönelten Hollanda medyası "Hayır" kampanyasına geniş yer ayırmıştı. Benzer tavırlara Avusturya ve Almanya'da da rastlanıyor.

Anadolu Haber Ajansı