İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİLER

HANNOVER(AA) - Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen teröre karşı sessiz çığlık protestosunda, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Hannover teşkilatı tarafından gar yakınında düzenlenen protestoda, tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Beşiktaş’taki terör saldırısında hayatını kaybeden 44 şehidin isimlerinin tek tek okunduğu protesto gösterisinde terör ve destekçileri kınandı.

Almanca ve Türkçe okunan bildiride, terörün gittikçe canavarlaştığı vurgulandı.

Alman kamuoyuna çağrıda bulunulan bildiride şu ifadelere yer verildi:

''Bugün sadece terör örgütlerinin yapmış oldukları kahpe saldırılar nedeniyle toplanmıyoruz. Buradan Avrupa ve Kuzey Almanya’nın göbeğinde açık mesaj vermek istiyoruz. Terör örgütlerinin ne denli hain ve acımasız oldukları biliniyor. Avrupa ve Almanya’ya mesajımız şudur: PKK’ya desteklerinizi kesin! Bu doğrultuda Almanya’dan beş talebimiz var; PKK’nın derneklerini kapatın, propagandaları engelleyin, maddi desteği kesin, örgüte silah satışını durdurun ve bir terör örgütü muamelesi yapın."

Gösteride ayrıca ''Türk-Kürt kardeştir, PKK kalleştir“ sloganları atıldı.

Bu arada bir grup terör örgütü yandaşı, kalabalığa sözlü tacizde bulundu. Terör destekçileri polis müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

Anadolu Haber Ajansı