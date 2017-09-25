IRAK'TAN "KERKÜK PETROLÜ" AÇIKLAMASI

BAĞDAT (AA) - Irak Petrol Bakanı Cabbar Luaybi, Kerkük petrollerinin siyasi çekişme ve tartışmalardan uzak tutulması gerektiğini söyledi.

Luaybi, Bağdat'taki bakanlık binasında yaptığı basın toplantısında, "Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ndeki (OPEC) kontenjanımıza kararlılıkla bağlıyız. Buna uymadığımız yönündeki eleştiri ve ithamları asla kabul etmiyoruz. Piyasaların istikrarı için OPEC'in kararlarından yana olacağız." dedi.

Doğalgaz konusunda uluslararası şirketlerle yatırım anlaşması imzalamaya çalıştıklarını belirten Luaybi, Kerkük'teki petrol şirketlerindeki memurların bazı Kürt partiler tarafından tehdit edildiği yönündeki iddialara da değindi.

Luaybi, "Kuzey petrollerine yönelik hiçbir tehdit söz konusu değil. Durum normal ve istikrarlı şekilde devam ediyor. Kerkük'teki petrol ihracatı konusunda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile aramızda küçük çaplı anlaşmazlıklar var." diye konuştu.

Irak Petrol Bakanı Luaybi, IKBY'nin "anayasaya aykırı" sözde referandumu sonrasında Kerkük petrolünün geleceğine dair soruya ise, "Anayasaya göre petrol tüm Iraklılarındır. Kerkük'teki petrollerin siyasi çekişme ve tartışmalardan uzak tutulması gerekir." yanıtını verdi.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle bir araya geldikten sonra 25 Eylül'de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeleri de kapsayacak şekilde referandum yapacaklarını duyurmuştu.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, IKBY'nin tek taraflı referandum kararının "anayasaya aykırı" olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını söylemiş, Irak Federal Mahkemesi de aynı gerekçeyle referandumun geçersiz olduğuna ve durdurulmasına karar vermişti.

Anadolu Haber Ajansı