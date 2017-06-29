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"İPHONE" 10 YILDA BÜYÜK İŞ BAŞARDI

29 Haziran 2017 Perşembe 14:13
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ABD'nin teknoloji şirketi Apple, mobil cihazlarda çığır açan cep telefonu markası "iPhone"u piyasaya çıkarmasının 10'uncu yılını kutluyor

ANKARA (AA) - BAHATTİN GÖNÜLTAŞ / ZEYNEP AKYIL - Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, mobil cihazlarda çığır açan cep telefonu markası "iPhone"un piyasaya girişinin 10'uncu yılını kutlarken, bu telefonların satışından sadece geçen yıl 136,7 milyar dolar gelir elde etti.

AA muhabirinin, Apple şirket raporlarından derlediği bilgilere göre, firmanın kurucusu Steve Jobs, iPhone'u bundan 10 yıl önce San Francisco'da tanıttı.

Jobs'un "devrimci cep telefonu ve mükemmel bir internet iletişim cihazı" olarak tanımladığı iPhone kısa bir sürede dünyada büyük yankı uyandırdı ve ilgi gördü.

Piyasaya ilk çıkışında 3,5 inç büyüklüğünde, 320x480 piksel çözünürlüğünde, 128 megabayt RAM'e ve 2 megapiksel kameraya sahip iPhone, IOS 1.0 sürümünü kullandı. Her yıl yeni bir modeli kullanıcılara sunan şirket, geçen yıl eylül ayında iPhone 7 ve 7 Plus akıllı telefonlarını satışa çıkardı. 10 yıllık süreçte teknolojisinde büyük ilerleme kaydeden iPhone, 5,5 inç büyüklüğüne, 1920 x1080  piksel çözünürlüğüne, IOS 10 sürümüne, 3 gigabayt RAM'e ve 12 megapiksel kameraya ulaştı. 

Apple'ın uygulamaları akıllı telefonları bir banka şubesine veya harekete duyarlı video oyun cihazı özelliğine dönüştürürken, fotoğrafçılığı da hobi olmaktan çıkararak günlük yaşamın vazgeçilmezi haline getirdi.

Haritalardan el fenerine, saatten hesap makinesine, sağlık uygulamalarından müzik ve alışveriş portalına kadar birçok hizmeti de müşterilerine sunan iPhone ile artık gazete ve kitap okumak, TV izlemek gibi aktiviteler, cepte taşınan küçük ekranlardan yapılır hale geldi.

Şirketin uygulama mağazası App Store ise iPhone'un piyasaya sürülmesinden bir yıl sonra 500 uygulamayla hizmete başlarken, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla 2,2 milyon uygulamayı kullanıcılarla paylaşır hale geldi. Bu yılın ilk çeyreğinde Apple App Store ve Google Play'dan satın alınan ve indirilen uygulamaların toplam getirisi, reklamlar hariç 10,5 milyar dolara ulaştı. 

- Apple'ın geliri iPhone ile 10'a katlandı

İnternet reklamcılığının farklı bir boyut kazanmasını sağlayan iPhone sayesinde Apple şirketi de hızla büyüyerek yüksek kazanç elde etti. 

2006'da ağırlıklı olarak iPod, Mac bilgisayarlardan 19,3 milyar dolar gelir elde eden şirket, iPhone teknolojisinin de devreye girmesiyle gelirini 10 yılda 10 kattan fazla artırdı.

Buna göre geçen yıl Apple'ın geliri  215,6 milyar dolara ulaşırken, bunun yaklaşık yüzde 63,5'ine denk gelen 136,7 milyar doları iPhone satışlarıyla sağlandı. Şirketin karı 2006'da yaklaşık 2 milyar dolar iken geçen yıl itibarıyla 46 milyar dolara yükseldi. 

Şirketin piyasa değeri yaklaşık 750 milyar dolarla Türkiye'nin de içinde bulunduğu 183 ülkenin yıllık milli gelirinden yüksek duruma geldi. Bu değer, ABD merkezli çok uluslu enerji şirketi Exxon Mobil'in iki katı, ABD elektrik şirketi General Electric'in üç katı seviyeyi işaret ediyor. 

- iPhone 8 gün sayıyor

Geçen yıl itibarıyla yaklaşık 212 milyon iPhone satışı gerçekleştiren şirketin, eylül ayında piyasaya çıkarılması planlanan iPhone 8 ile birlikte bu yıl 241 milyon telefon satışına ulaşılması bekleniyor.

iPhone, Apple'ın iPad, MacBook, Apple Watch gibi diğer ürünleriyle de uyumlu çalışması nedeniyle müşteriler tarafından tercih ediliyor.

iPhone'ın satışa sunduğu modeller ile piyasaya çıkış tarihleri şöyle:

1. nesil iPhone: 29 Haziran 2007 

iPhone 3G: 10 Haziran 2008

iPhone 3GS: 8 Haziran 2009 

iPhone 4: 21 Haziran 2010

iPhone 4S: 11 Ekim 2011

iPhone 5: 21 Eylül 2012

iPhone 5C ve 5S: 21 Eylül 2013 

iPhone 6 ve 6 Plus: 26 Eylül 2014

iPhone 6S ve 6S Plus: 9 Eylül 2015

iPhone SE: 31 Mart 2016

iPhone 7 ve 7 Plus: 16 Eylül 2016

iPhone 8: Eylül 2017'de çıkması bekleniyor.


Anadolu Haber Ajansı
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