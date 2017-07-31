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İngiltere'de gözaltında ölüm protestosu

31 Temmuz 2017 Pazartesi 12:05
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Londra'da gözaltına alındıktan 1 saat sonra hastanede yaşamını yitiren Charles'ın ölümü protesto edildi

İngiltere'de gözaltında ölüm protestosu
LONDRA (AA) - İngiltere'de siyahi genç Rashan Charles'ın gözaltında ölümü protesto edildi.

Londra'nın doğusunda Kingsland Caddesi'nde geçen hafta polisin kovalaması sonucu bir dükkana giren ve gözaltına alındıktan 1 saat sonra hastanede yaşamını yitiren Charles'ın polis şiddeti sonucu öldüğünü savunan göstericiler, Stoke Newington Karakolu önünde toplandı.

Charles'ın aile üyeleri, emniyet güçlerinin siyahilere orantısız güç kullandığını ileri sürerek adalet çağrısında bulundu. 

Dün gece Kingsland Caddesi yakınlarında toplanan ve içerisinde yüzü maskeli protestocularında olduğu bir grup İngiliz polisine çeşitli cisimler fırlatmış, polis güçleri ve protestocular arasında arbede yaşanmıştı.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösteriyi, Londra emniyeti havadan helikopterle takip etmişti. 

İngiliz polisi, 22 Temmuz sabahı erken saatlerde ekiplerin durdurmak istediği araçtan inen Charles'ın polisin çağrısına uymayarak Kingsland Caddesi üzerindeki bir dükkana girdiğini, bu sırada ağzına bir obje atarak yutmaya çalıştığını, gencin ardından dükkana giren polis memurunun Charles'ın ağzındaki maddeyi çıkarmaya çalıştığı ancak gencin fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını ve 1 saat sonra öldüğünü açıklamıştı.

Bağımsız Polis Şikayet Komisyonu (IPCC) olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Londra'nın doğusunda 15 Haziran'da aracının içinde gözaltına alınan 25 yaşındaki Edir Frederico Da Costa da polisin güç ve gaz kullanması sonucu hayatını kaybetmişti.


Anadolu Haber Ajansı
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