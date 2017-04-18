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İNGİLTERE ERKEN SEÇİME GİDİYOR

18 Nisan 2017 Salı 12:58
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İngiltere Başbakanı May, hükümetin, ülkeyi 8 Haziran'da erken genel seçime götürme kararı aldığını açıkladı.

İNGİLTERE ERKEN SEÇİME GİDİYOR
İngiltere Başbakanı Theresa May, Başbakanlık Ofisi "10 Numara"da bu sabah başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısının ardından sürpriz basın açıklaması yaptı. 

Bakanlar Kurulu'nun 8 Haziran'da erken genel seçim yapılması kararına vardığını belirten May, bunun için yarın parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'na teklifin sunulacacağını bildirdi.

Milletvekillerinin 3'te 2'sinin onay vermesi gerekiyor
Erken seçimin yapılabilmesi için 650 üyeli Avam Kamarası’nda milletvekillerinin 3'te 2'sinin onay vermesi gerekiyor. May'in liderlik ettiği Muhafazakar Parti'nin 330 milletvekili bulunuyor. Ancak ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, daha önce, teklif gelmesi halinde erken seçime destek vereceklerini söylemişti. İşçi Partisi’nin 229 milletvekili var.

Erken genel seçimin parlamentoda yarın oylanması öngörülüyor. 

İngiltere'de normalde seçimler Mayıs 2020'de yapılacaktı. Theresa May, Başbakanlık görevini 13 Temmuz 2016'da David Cameron'dan devralarak Birleşik Krallık'ın 76'ncı ve ikinci kadın Başbakanı olmuştu.

Anadolu Haber Ajansı
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