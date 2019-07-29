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İngilizler yeni başbakanlarını uyarıyor

Brexit yanlısı başbakan Boris Johnson’ın başa geçmesiyle birlikte parçalanma korkusunun iyice arttığı İngiltere’de medya, "Yalnız kalıyoruz" paylaşımları yapmaya başladı.

İngilizler yeni başbakanlarını uyarıyor

Brexit yanlısı başbakan Boris Johnson’ın başa geçmesiyle birlikte parçalanma korkusunun iyice arttığı İngiltere’de medya, "Yalnız kalıyoruz" paylaşımları yapmaya başladı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:34
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İngilizler yeni başbakanlarını uyarıyor

İngiltere’de, Boris Johnson’ın yeni başbakan seçilmesiyle birlikte yeni bir dönem başladı.

"Ne pahasına olursa olsun Brexit’i gerçekleştireceğim" vaadi sayesinde Theresa May’den boşalan koltuğu devralan Johnson, İngiltere’nin 31 Ekim’e kadar Avrupa Birliği’nden ayrılmış olacağını defalarca yineledi.

Ancak İngiltere’nin AB’den ayrılmasıyla beraber, ülkeyi siyasi bir yalnızlık bekliyor.

"TÜRKİYE GİBİ BİR ÜLKEYİ KAYBEDEMEYİZ"

Ülke içinde büyük bir muhalefetle karşılaşan Brexit kampanyası, yabancı devletler tarafından da oldukça eleştiriliyor. Özellikle ekonomik ve siyasi alanda İngiltere’yi yalnızlığa sürükleyecek olan Brexit öncesinde, The Times’da yayınlanan bir analiz, bu süreçte Türkiye’yi kaybetmenin göze alınamayacağını belirtti.

"GİTTİKÇE GÜÇ KAYBEDİYORUZ"

Michael Burleigh imzasını taşıyan, "Batı, Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamaz" başlıklı analiz, Türkiye’nin son dönemlerde Rusya ve Çin’le gerçekleştirdiği yakınlaşmalardan duyulan endişeyi dile getirdi.

Avrupa Birliği’nin güç kaybederek dağılmaya başladığı şu dönemde, Batı’nın Türkiye gibi bir gücü kaybetmesini tüm siyasi ilişkileri kötü yönde etkileyeceğinin belirtildiği yazıda, NATO üyesi Türkiye’nin, Orta Doğu ile olan ilişkilerde önemli bir müttefik olduğuna da değinildi.

Son Güncelleme: 29.07.2019 15:42
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