Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
110235
ALTIN
176.775
DOLAR
4.0949
STERLİN
5.8505
EURO
5.0514

İLHAM ALİYEV 4. KEZ CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ

Azerbaycan'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 4. kez İlham Aliyev kazandı. Oyların %86'sını alan İlham Aliyev yönetiminde Azerbaycan siyasi istikrarını koruyarak büyümesini sürdürecek.

İLHAM ALİYEV 4. KEZ CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ

Azerbaycan'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 4. kez İlham Aliyev kazandı. Oyların %86'sını alan İlham Aliyev yönetiminde Azerbaycan siyasi istikrarını koruyarak büyümesini sürdürecek.

12 Nisan 2018 Perşembe 10:37
6627 Okunma
İLHAM ALİYEV 4. KEZ CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ

KAMURAN ABACIOĞLU

Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan ilk sonuçlara göre, yüzde 86,09 oyla mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kazandı. Azerbaycan Merkezi Seçim Komitesi (AMSK) Başkanı Mezahir Penahov, düzenlediği basın toplantısında, resmi olmayan sonuçlara göre, Aliyev'in oyların yüzde 86,09'unu alarak seçimi kazandığını duyurdu. Penahov, Birleşik Azerbaycan Halk Cephesi Partisinin adayı Kudret Hasanguliyev'in oyların yüzde 3,4'ünü alarak ikinci, bağımsız aday Zahid Oruç'un ise yüzde 3,07 oyla üçüncü olduğunu belirtti. Seçime katılım oranı ise yüzde 74,51 olarak açıklandı.

Aliyev ulusa seslendi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Azerbaycan halkı bu seçimlerde istikrara, güvenliğe, kalkınmaya ve gelişmeye oy verdi." dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimini, resmi olmayan ilk sonuçlarına göre yüzde 86,09 oyla kazanan Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak halkına teşekkür etti.

Azerbaycan halkının desteğini her zaman hissettiğini vurgulayan Aliyev, kendisine güç veren bu desteğin ülkenin kalkınması için başlıca etken olduğunu belirtti.

Aliyev, "Azerbaycan halkı bu seçimlerde istikrara, güvenliğe, kalkınmaya ve gelişmeye oy verdi. Son 15 yılda elde edilen başarıları değerlendirdi. Tüm bu başarıları sizinle birlikte kazandık. Halk ve iktidar birliği sayesinde bugün Azerbaycan güçlü devlet haline gelmiştir." dedi.

Azerbaycan'ın uluslararası nüfuzunun arttığını, dünyada büyük saygı ve desteğe sahip olduğunu dile getiren Aliyev, şöyle konuştu:

"Karabağ sorununun çözümündeki ilkeli tutumumuzdan bir adım bile geri atmadık. Sorun, ülkemizin toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmelidir. Bunun başka yolu yoktur. Büyük diplomatik zaferler elde ettik. Savaş meydanında da büyük zaferler elde ettik. Ağdere, Fuzuli, Cebrayıl illerinin bir kısmı işgalcilerden temizlendi. O topraklarda bugün Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Bir gün gelecek işgal altındaki tüm topraklarımızda Azerbaycan bayrağı dalgalanacaktır."

Azerbaycan'ın daha güçlü olması gerektiğine, güçlü olmak için de güçlü ekonominin şart olduğuna dikkati çeken Aliyev, "Siyasetimizin merkezinde her zaman Azerbaycan halkı duruyor. Bu politika bundan sonra da devam ettirilecektir. Azerbaycan, büyük enerji ve ulaştırma projeleri hayata geçiriyor. Bu projelerle Avrasya'nın enerji ve ulaştırma politikaları yeniden şekilleniyor. Azerbaycan devleti şimdiye kadar hiçbir zaman bu kadar güçlü olmamıştı. Geçtiğimiz yol şerefli yoldur. Zaferler, başarılar yoludur. Yeni zaferlere doğru ileri." ifadelerini kullandı.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vefa, know-how ihracatıyla ilk fabrikasını Afganistan devleti için kurdu
Vefa, know-how ihracatıyla ilk fabrikasını Afganistan devleti için kurdu
ROMANYA TİAD'IN BAŞKANI GÜNGÖR
ROMANYA TİAD'IN BAŞKANI GÜNGÖR
Romanya TİAD da karar günü
Romanya TİAD da karar günü

banner268

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim