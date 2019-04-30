Guaido darbe çağrısı yaptı

Venezuela hükümeti, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı.

Venezuela İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez, Twitter hesabında, "sağ görüşlü muhaliflerle çalışan vatan haini" askerlerin küçük bir darbe girişiminin bastırılmaya çalışıldığı paylaşımını yaptı.

Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido da sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinde yayınladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yaptı.

Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımladı.

Üç dakikalık videoda, bir zırhlı aracın önünde, bir grup askeri ve ev hapsindeki muhalif aktivist Leopoldo Lopez'i yanına alan Guaido, askerleri anayasayı korumak üzere sokağa çıkmaya davet etti.

Guaido, "Ülkeyi demokratik olarak yeniden ayağa kaldırmak için sizleri harakete geçmeye çağırıyorum. Artık zamanı geldi." dedi.

Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtildi.

Maduro: Komutanlar anayasaya bağlılıklarını ifade ettiler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro "Ordu komutanlarıyla konuştum, bana ve anayasaya bağlıklıklarını bildirdiler" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Maduro, ordudaki komutanlarla görüştüğünü, ordunun anayasa ve halka bütünüyle sadakat gösterdiğini belirtti.

Halkı sokağa davet eden Maduro, "Halka, anayasaya ve vatana tüm sadakatini gösteren bütün komutanlarla görüştüm. Halkı, barışın zaferini sağlamak ve ve anayasal düzeni korumak için sokağa davet ediyorum. Kazanacağız!" ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Maduro'yu savunmak için halka çağrı

Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin başlattığı darbe girişimi üzerine devlet televizyonuna telefonla bağlanarak açıklama yaptı.

Kurucu Meclis Başkanı Cabello, hükümet destekçilerine, Bolivarcı devrimleri ve Devlet Başkanı Maduro'yu savunmak için başkanlık sarayı Miraflores'de toplanmaları çağrısı yaparken, Caracas yönetiminin serinkanlı davrandığını söyledi.

Cabello, darbeci askerlerin toplandığı Carlota hava üssüne müdahale edilmediğini de sözlerine ekledi.

"Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız"

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Lopez de "Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum yok." açıklamasında bulundu.

Küba ve Bolivya'dan Venezuela hükümetine destek

Küba ve Bolivya, Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki darbe girişimine karşı mevcut hükümetin yanında olduklarını bildirdi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve Bolivya Devlet Başkanı Eva Morales, Twitter üzerinden yaptıkları açıklamalarda, Maduro hükümetine destek verdiklerini belirtti.

Diaz-Canel, "Ülkeyi şiddet sarmalına sokmayı amaçlayan bu darbe hareketini şiddetle reddediyoruz. Venezuela'nın cadde ve sokaklarında terör yaratmayı amaçlayan silahlı grupların girişimini kınıyoruz. Venezuela halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.

Morales de "Venezuela'daki yabancı çıkarlara hizmet eden darbe girişimini kınıyoruz. Kardeş Maduro ve dost Venezuela halkının yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela’da hükümet de muhalefet de sokağa çağırıyor

Darbe girişiminin yaşandığı Venezuela’da hükümet yanlılarına devlet başkanlığı sarayı Miraflores, muhalefet yanlılarına ise olayların yaşandığı Carlota Askeri Hava Üssü etrafında toplanma çağrısı yapıldı.

Güne, kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido öncülüğünde bir grup askerin başkent Caracas’taki darbe girişimi ile başlayan Venezuela’da belirsizlik sürüyor.

Venezuela Kurucu Meclisi (ANC) Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello’nun hükümet yanlılarını başkanlık sarayı Miraflores’e çağırmasının ardından muhalifler de taraftarlarını darbe girişiminin yaşandığı bölgede bulunan ve halen girilemeyen Carlota’ya yürümeye çağırdı.

Carlota’da durum net değil

Öte yandan hükümet safındaki askerlerin, Altamira Köprüsü üzerinde aralarında AN milletvekillerinin yanı sıra darbeci askerlerin ev hapsinden çıkardığı Voluntad Popular (VP) “Halkın İradesi” lideri Leopoldo Lopez’in de bulunduğu kalabalığa gazlı müdahalesi devam ediyor.

Köprüye doğru hareketlenen muhaliflerin sayısının da artmaya başladığı dikkati çekiyor.

OAS’den darbe girişimine destek

Bu arada Venezuela’daki siyasi krizde başından beri muhalefete her türlü desteği veren Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile darbe girişimine destek verdi.

Almagro, “Venezuela anayasası ve geçici devlet başkanı Guaido’nun yanındaki askerleri selamlıyoruz. Barışçıl bir geçiş için daha geniş bir desteğe ihtiyaç var.” ifadelerini kullandı.

Kolombiya Devlet Başkanı Duque’den darbecilere destek

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Venezuela ordusunu tarihin doğru tarafında yer almaya çağırıyoruz.” ifadeleri ile darbe girişimini desteklemeye çağırdı.

İspanya: Hiçbir askeri darbeyi desteklemiyoruz

İspanya Eğitim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Isabel Celaa, Venezuela'daki darbe girişimiyle ilgili olarak "Venezuela'da çözüm barışçıl yollardan gelmeli. Hiçbir askeri darbeyi desteklemiyoruz." dedi.

"Umarım ki Venezuela'da kan dökülmez." diyen İspanya Hükümet Sözcüsü, muhalif lider Juan Guaido'nun darbe girişimine destek veren ne kadar asker olduğuna ilişkin herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi.

İspanya hükümetinin, Juan Guaido'nun kendi kendine ilan ettiği geçici devlet başkanlığını tanıdığını hatırlatan Celaa, "Guaido'ya arka çıkmanın demokratik bir karar ve iyi bir fikir olduğunu düşünüyoruz. Bizim için Guaido, Venezuela'da geçişi sağlayacak meşru bir temsilci." dedi.

Celaa, "Guaido, geçici devlet başkanı olduktan sonra Venezuela'da iyileşen ne oldu?" sorusuna ise "Guaido, alternatifi temsil ediyor ve bu, siyasi, sosyal ve insani olarak yeterli." cevabını verdi.

"Kanlı bir savaş çıkartmak istiyorlar"

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, "teleSUR" televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Özgürlük operasyonu adı altında ülkede kanlı bir şavaş çıkartmak istiyorlar. Hukuk yolunu işleteceğiz. Darbe girişimine kalkışanlara gerekli hukuki yaptırımları uygulayacağız." dedi.

Darbe girişimiminin ulusalcı Bolivarcı devrimi yok etmeyi amaçlayan ABD destekli bir hareket olduğunu savunan Saab, "Venezuela halkını, anayasa ve demokrasiye yapılan bu darbe girişimine karşı devrimleri korumaya çağırıyoruz. Venezuela halkı güçlü ve onurludur. Ülkede iç savaş çıkarmak istiyorlar burada. Başından beri hedefleri bu. Biz cumhuriyeti ve barışı koruyacağız. Venezuela halkı birlik ve beraberlik içinde ülkesini savunacaktır." ifadelerini kullandı.

Saab, "Bu küçük bir grubun umutsuz bir eylemidir." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Güvenlik Konseyi'ni topladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela'daki durumla ilgili acil olarak Güvenlik Konseyi'ni topladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, toplantıda Venezuela'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.

ABD'den darbeye destek

ABD yönetimi, Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido öncülüğündeki darbe girişimine tam destek verdiğini açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ayrı ayrı açıklamalarla Guaido ile taraftarlarına tam destek sözü verdi.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Guaido ve taraftarlarına "Ulusal Meclis ve özgürlük sever Venezuela halkı, sizinle beraberiz. Amerika, demokrasi ve özgürlük Venezuela'da yeniden tesis edilene kadar yanınızda duracak." ifadesini kullandı.

Pompeo: Demokrasi mağlup edilemez

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da Twitter hesabından, "Bugün Geçici Devlet Başkanı Guaido Özgürlük Operasyonunu başlattığını duyurdu. ABD yönetimi Venezuela halkına demokrasi ve özgürlük çabalarında tam destek vermektedir. Demokrasi mağlup edilemez." açıklamasını yaptı.

Guaido'dan yeni açıklamalar

Öte yandan Guaido, yeni açıklamasında, halka ve silahlı kuvvetlere yaptığı çağrıyı yineledi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yayımlanan yeni bir videoda Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafındaki trafiğe kapatıldığı anlaşılan otoyolda yaptığı açıklamada, girişimleriyle Maduro hükümetini barışçı yollarla iktidardan el çektirmeyi amaçladıklarını savundu.

Halka ve silahlı kuvvetlere yaptıkları çağrının hala geçerli olduğunu ifade eden Guaido, "Venezuela tarihinde çok önemli bir anı yaşıyoruz ve gördüğünüz gibi süreç devam ediyor. Halk buraya gelmeye devam ediyor, anayasa yanlısı birlikler katılmaya devam edecek. Dünyayı burada olacaklara tanık olmaya davet ediyoruz. Anayasal çerçeve içinde kalacağız. Demokratik ve şiddete başvurmadan, şimdiye kadar olduğu gibi..." dedi.