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GOOGLE'DAN REKOR PARA CEZASINA İTİRAZ

12 Eylül 2017 Salı 10:48
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Teknoloji şirketinin avukatları, Avrupa Komisyonu'nun verdiği 2,42 milyar avroluk para cezasına karşı temyiz başvurusu yaptı

GOOGLE'DAN REKOR PARA CEZASINA İTİRAZ
BRÜKSEL (AA) - Teknoloji şirketi Google, Avrupa Komisyonunun verdiği 2,42 milyar avroluk para cezası karşısında hukuki süreç başlattı. 

Şirket avukatlarının, merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı’nın bir basamağı olan Genel Mahkemeye temyiz başvurusunda bulunduğu açıklandı.

Avrupa Komisyonu, haziran ayında Google'a internet aramalarındaki hakim konumunu kötüye kullanmaktan dolayı 2,42 milyar avroluk rekor para cezası vermiş ve uygulamasını değiştirmesini istemişti.

Google, Genel Mahkeme'nin karar vermesinin ardından konuyu sadece hukuki bakımdan Avrupa Adalet Divanına taşıyabiliyor. Avrupa Adalet Divanı, Genel Mahkemenin kararını bozabiliyor, tekrar karar verilmek üzere geri gönderebiliyor veya davayla ilgili kendisi karar verebiliyor.  


Anadolu Haber Ajansı
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