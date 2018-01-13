GELMİŞ GEÇMİŞ EN ZENGİN İNSAN

Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos, servetinin 106 milyar dolara ulaşmasıyla tarihin en zengin insanı oldu.

Şirket hisselerinin yüzde 6.6 artmasıyla servetini 106 milyar dolara çıkaran Bezos, dünyanın gelmiş geçmiş en zengin insanı unvanını aldı. Bezos’un zenginleşmesinde şirketin Şükran Günü sonrasındaki süreçte online harcamalarda yüzde 89 paya sahip olmasının etkili olduğu belirtildi.

Jeff Bezos, geçen yıl dünyanın en zengin adamı unvanını Microsoft kurucusu Bill Gates'in elinden almıştı.

Bezos’un Amazon'un yanı sıra uzay turizmi üzerine çalışan Blue Origin isimli ikinci bir şirketi daha bulunuyor.