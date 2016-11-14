Gazze'deki UNRWA çalışanlarından eylem

GAZZE (AA) - Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) çalışanları, kurumun kendilerine sunduğu hizmetleri kısıtlamasını protesto için yürüyüş düzenledi.

Gazze kentindeki UNRWA binasına yürüyen çalışanlar, "Onurlu yaşamak, hakkım", "Nerede iş güvenliği", "Hizmetlerin kısıtlanması mülteciler meselesine doğrudan komplodur" yazılı dövizler taşıdı.

UNRWA bünyesindeki Memurlar Birliği Başkanı Suheyl el-Hindi, gösteri kapsamında yaptığı konuşmada, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'dan problemin sebeplerine, mültecilerin ve Gazze ile Batı Şeria'da çalışanların yaşam koşullarının kötüleşmesine ilişkin hemen soruşturma açılması talebinde bulundu.

Hindi, çalışanların UNRWA yönetimine karşı protesto eylemlerini sürdüreceğini söyledi.

Çalışanların ayrıca protesto eylemi kapsamında 1 günlük greve gideceği belirtildi.

Ajansın çalışanlarına sunduğu hizmetlerde kesintiye gitmesini protesto için daha önce de grevler yapılmıştı.

UNRWA, mülteci sayısının sürekli artması ve özellikle 10 yıldır Gazze Şeridi'ne uygulanan abluka nedeniyle bağışçı ülkelerin yaptığı yardımların ihtiyaçları karşılayamaz hale geldiğini belirtiyor.

Anadolu Haber Ajansı