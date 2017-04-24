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Gazze'de engellere "meydan okuyan" inşaat ustası

24 Nisan 2017 Pazartesi 14:37
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İsrail'in Dökme Kurşun Operasyonu'nda bacaklarını kaybeden Filistinli Gafri, tekerlekli sandalye üzerinde inşaatlarda ustalık yapmaya devam ediyor

Gazze'de engellere
GAZZE (AA) - NUR EBU IYŞE - İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında iki bacağını kaybeden Filistinli Mahmud el-Gafri, inşaatlarda ustalık yapmayı sürdürerek engellere meydan okuyor.

Gazze'de inşaatlarda çalışarak ailesinin geçimini sağlayan 35 yaşındaki Gafri, yaşadığı zor zamanları ve ardından hayata nasıl tutunduğunu AA muhabirine anlattı.

İsrail'in dokuz yıl önceki Dökme Kurşun Operasyonu'nda yaralanan Gafri, "Savaş uçaklarının attığı bir füze sonucu bacaklarımı kaybettim. İyileşene kadar 8 ay boyunca tedavi gördüm. Karamsar ve üzüntülüydüm. Bu nedenle 3 yıldan daha uzun süre evden dışarı çıkmadım." dedi.

Sonrasında hayata yeniden sarıldığını belirten Gafri, "Karamsarlığa boyun eğmedim, aksine bu durumuma meydan okuyarak eskisi gibi çalışmaya başladım." diye konuştu.

Eskiden olduğu gibi yine inşaatlarda ustalık yapan Gafri, kendisini sadece işçileri yönetmekle sınırlamadığını, gücü yeten işleri de bizzat yapmaya çalıştığını dile getirdi.

İsrail ablukası nedeniyle hayat şartlarının çok zor olduğu Gazze'de tekerlekli sandalye üzerinde inşaatlarda çalışan Filistinli usta, "Gelirim ancak 6 kişiden oluşan ailemin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetiyor." dedi.

Gafri, İsrail'in saldırılarında yaralananlarla ilgilenen kurumların bu kişilerin sosyal ve ekonomik hayatlarına önem vermediğini ifade etti.

Filistin İstatistik Kurumu verilerine göre, Batı Şeria ve Gazze'de yaklaşık 27 bin engelli bulunuyor.

İsrail, Gazze Şeridi'ne, 27 Aralık 2008'de başlattığı ve 18 Ocak 2009'da sonlanan saldırılarına "Dökme Kurşun Operasyonu" ismini vermiş, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise bu operasyonu hakla batılın mücadelesi olarak gördüğü için "Furkan Savaşı" olarak adlandırmıştı.

İsrail'in saldırılarında bin 436 Filistinli hayatını kaybederken 5 bin 400 kişi yaralanmıştı.




Anadolu Haber Ajansı
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