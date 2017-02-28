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GAZPROM, TÜRK AKIMI İNŞAATI İÇİN TARİH VERDİ

28 Şubat 2017 Salı 11:33
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Gazprom Yönetim Kurulu Üyesi Aksyutin: - "Bu yılın ikinci yarısında, Türk Akımı'nın Rusya topraklarındaki uzantısı olacak deniz kısmının inşaatına başlamayı planlıyoruz”

GAZPROM, TÜRK AKIMI İNŞAATI İÇİN TARİH VERDİ
 MOSKOVA (AA) - Gazprom Yönetim Kurulu Üyesi Oleg Aksyutin, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin deniz kısmındaki inşaatına bu yılın ikinci yarısında başlamayı planladıklarını söyledi.
Gazprom’un Moskova’da düzenlenen bir toplantısında konuşan Aksyutin, Türk Akımı projesinin Rusya topraklarındaki inşaatının büyük oranda tamamlandığını anlattı.

Projede deniz kısmı için inşaatın ise önümüzdeki aylarda başlayacağını belirten Aksyutin, “Bu yılın ikinci yarısında Rusya topraklarındaki uzantısı olacak deniz kısmının inşaatına başlamayı planlıyoruz.” dedi.

Toplantıda söz alan Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev de Kuzey Akım 2 boru hattı projesiyle ilgili gereken izinlerin Avrupa Birliği nezdinde alınmaması için bir neden görmediğini söyledi.

Medvevev, Kuzey Akım doğalgaz boru hattında kullanılan ve daha önce kabul edilen teknik şemanın, Kuzey Akım 2 projesinde de kullanılacağına işaret ederek, “Eğer ani bir politik karar alınmazsa, Kuzey Akım 2 projesinin inşaatını Avrupa Birliği’nin reddedeceğini düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı.

Polonya, Slovakya ve Ukrayna gibi Doğu Avrupa ülkeleri, Rusya’nın Avrupa’ya doğalgazı mevcut boru hatlarından göndermesi sayesinde aldıkları yıllık yaklaşık 3 milyar dolarlık transit ücretini kaybetmek istemediğinden, Kuzey Akım 2 projesine karşı çıkıyor.

Anadolu Haber Ajansı
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