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FRANSA'DAKİ PETROL VE DOĞAL GAZ ÜRETİMİ 2040'TA DURACAK

07 Eylül 2017 Perşembe 12:09
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Fransa Çevre Bakanı, Fransa ana kara topraklarında hidrokarbon üretimini durduracak bir yasa hazırladı

FRANSA'DAKİ PETROL VE DOĞAL GAZ ÜRETİMİ 2040'TA DURACAK
PARİS (AA) - Fransa hükümeti, ülkedeki petrol ve doğal gaz üretimini 2040'ta durdurmayı planlıyor.

Fransa Çevre Bakanı Nicolas Hulot'nun hazırladığı yasa taslağına göre, Fransa artık ana kara topraklarında petrol ve doğal gaz gibi hidrokarbon aranması izni vermeyecek ve var olan izinleri uzatmayacak.

Bügün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında da ele alınan yasa taslağında hükümet, 2040 yılı itibarıyla Fransa'daki petrol ve doğal gaz üretimini durdurmayı planlıyor.

Hükümetin bu sektörde üretim yapan firmalara bazı esneklikler tanınacağını bildirmesine rağmen yasa tasarısı Fransa Petrol Endüstrisi Birliğinin tepkisini çekti.

Birlik Başkanı Francis Duseux, yaptığı yazılı açıklamada, yasayı "politik ve sembolik" olarak nitelendirerek, yasanın ülkeye sadece dezavantaj getireceğini kaydetti.

Çevre örgütleri ise yasa taslağından memnuniyetlerini dile getiriyorlarlar.

Fransa petrol tüketiminin yaklaşık sadece yüzde 1'ini yani 815 bin tonunu ana kara topraklarında üretiyor.

Paris İklim Antlaşması'na ev sahipliği yapan Fransa, taahhütlerine uygun olarak hidrokarbonların yakılmasıyla havaya yayılan sera gazı salınımını azaltmayı amaçlıyor.



Anadolu Haber Ajansı
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