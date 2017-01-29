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Frankfurt'ta "Paperworld 2017" fuarı başladı

29 Ocak 2017 Pazar 23:14
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En yeni kağıt ürünleri, kalemler, ofis ve okul malzemeleri, masa üstü aksesuarlar, hediyelik eşya ürünleri, sanat ve grafik sanat malzemeleri, yazı araç ve gereçlerinin sergilendiği fuara, Türkiye’den 35 firma katıldı

Frankfurt'ta
FRANKFURT (AA) - Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen ve dünyanın en büyük uluslararası kağıt, kırtasiye ve ofis malzemeleri fuarı olarak kabul edilen "Paperworld 2017” kapılarını açtı.
Paperworld fuarında en yeni kağıt ürünleri, kalemler, ofis ve okul malzemeleri, masa üstü aksesuarlar, hediyelik eşya ürünleri, sanat ve grafik sanat malzemeleri, yazı araç ve gereçleri, kaplama kağıtları, tebrik kartları, yazıcı ve çizim gereçleri, ve yazıcı malzemeleri ziyaretçilere sunulacak.

25 yıllık geçmişe sahip fuarda bu yıl 58 farklı ülkeden bin 525 katılımcı firma yer alırken, uzun yıllardır fuara katılım sağlayan Türkiye, fuarda 38 firmayla temsil edilecek. 2016 yılında ise söz konusu fuara 59 ülkeden bin 607 firma, Türkiye’den 35 firma katılmıştı. 

Fuara, Almanya dışından özellikle diğer Avrupa ve Asya ülkelerinden yüksek katılım oldu. Fuara en fazla katılım sağlayan ilk 3 ülke sırasıyla Çin, Almanya ve Tayvan şeklinde sıralandı.

Messe Frankfurt Paperworld Direktörü Michael Reichhold, küresel ekonomideki dinamiklerin ve iş dünyasındaki değişimlerin, kağıt, büro malzemeleri ve kırtasiye sektöründe çoktan hissedildiğini belirterek, "Paperworld'de, başarılı şirketlerin bu değişikliklere yeni ürünler ve çözümlerle ne kadar büyük tepki verdiğini görüyoruz ." ifadesini kullandı. 

Fuarı geçen yıl, 148 ülkeden 39 bin 287 kişi ziyaret etmiş, ziyaretçilerin yüzde 66’sının Almanya dışından geldiği belirlenmişti.

- "Christmasworld" ve "Creativeworld" fuarları da düzenleniyor
Öte yandan 592 bin 127 metrekarelik alana sahip Frankfurt fuar alanında "Paperworld 2017” fuarının yanı sıra farklı ve yenilikçi tasarımların sergilendiği "Creativeworld 2017” ve özellikle Hristiyan dünyasına yönelik mevsimlik süslemeler alanındaki en son ürünlerin görücüye çıktığı "Christmasworld 2017” fuarları da düzenleniyor.
Bugün başlayan Creativeworld fuarında da el yapımı ürünlerin ağırlıkta olduğu ve çeşitli kağıt, boya, inci gibi malzemelerle üretilmiş farklı tasarımlar sergilenecek. Bu yılki fuarda 37 ülkeden 343 firma yer aldı. Fuara bu yıl Türkiye'den dört firma katılım sağladı.

Dün başlayan "Christmasworld 2017” fuarında ise özellikle Noel ve Hristiyan dünyasına yönelik festival süslemeleri, mevsimsel dekorasyon ve bahçe dekorasyonu alanında dünyanın önde gelen üreticileri ile müşterileri bir araya geldi. 

Alanında dünyanın en büyüğü kabul edilen "Christmasworld 2017", toplam 6 salonda düzenleniyor. Fuara bu yıl 42 ülkeden bine yakın firma, Türkiye'den ise beş firma katıldı. 

31 Ocak'a kadar açık olacak fuarlar kapsamında, çeşitli konferanslar ve atölye çalışmaları da düzenlenecek.


Anadolu Haber Ajansı
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