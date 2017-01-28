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Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

28 Ocak 2017 Cumartesi 02:14
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BBB-"den "BB+" seviyesine düşürdü, not görünümünü "durağan"da tuttu.

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BBB-"den "BB+" seviyesine düşürdü, not görünümünü "durağan"da tuttu.

Fitch Ratings'den yapılan açıklamada, siyaset ve güvenlik konusunda yaşanan gelişmelerin Türkiye'de ekonomik performansı olumsuz etkilediği belirtildi. 

Açıklamada, "siyasi ortamın dengeye kavuşabilmesi durumunda bile güvenlikle ilgili zorlukların devam edebileceği" ifade edildi. 

"Terör saldırılarının devam etmesinin tüketici güvenini ve turizm sektörünü zedelediği" belirtilen açıklamada, "Uzun süren dış zayıflıkları ele alamamak, para birimindeki sert düşüş kapsamında açıkça belli oldu." değerlendirmesinde bulunuldu. 

Fitch, Türkiye ekonomisinin son 5 yılda yüzde 7,1 ortalama büyüme yakaladığının altını çizerek, 2016-2018 arasında ülke ekonomisinin ortalama yüzde 2,3 büyümesinin beklendiğini kaydetti. 

Döviz likiditesi oldukça yeterli
Açıklamada, ülke ekonomisinin yavaşladığı ve bu nedenle bankaların olumsuz etkilendiği görüşü savunuldu.

Ekonomideki yavaş büyümenin varlıklar üzerinde baskı oluşturduğu belirtilen açıklamada, yeniden finanse etme risklerinin arttığı, buna rağmen döviz likiditesinin kısa dönem fonlamalar için oldukça yeterli olduğu vurgulandı.

Özel sektöre verilen kredilerin gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2012 yılında yüzde 49'dan 2016 sonunda yüzde 68 seviyesine çıktığı duyurulan açıklamada, bunun "yüksek oranda hassasiyet oluşturduğu" ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye'nin kamu borcunun benzer ülkelere kıyasla daha az olduğuna da vurgu yapıldı.

Türkiye'nin kamu açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2016 yılında yüzde 1,6 olduğunun tahmin edildiğine yer verilen açıklamada, kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2016 sonunda yüzde 27,8 çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Merkez Bankasının son haftalarda aldığı para politikası kararlarının bu yıl enflasyon hedefini yakalamak için yeterli olmadığı da öne sürüldü.

Anadolu Haber Ajansı
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