banner181

banner213
banner210
Ana SayfaDÜNYA

FED'İN "BEJ KİTAP" RAPORU YAYIMLADI

07 Eylül 2017 Perşembe 13:11
Bu haber 523 kez okundu

Bej Kitap'ta, ekonomik faaliyetlerin temmuz ve ağustosta ABD'nin tüm bölgelerinde ılımlı düzeyde arttığı bildirildi

FED'İN
NEW YORK (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomik faaliyetlerin temmuz ve ağustosta ülkenin bütün bölgelerinde ılımlı şekilde arttığını açıkladı.

Fed, Amerikan iş dünyasının nabzını tutan "Bej Kitap" raporunun Eylül 2017 sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan rapora göre, ABD'de ekonomik faaliyetler, temmuz ve ağustos aylarında ülke genelinde "ılımlı" düzeyde arttı. 

Ekonominin yüzde 70'ini oluşturan tüketici harcamalarının ülkenin birçok bölgesinde arttığına dikkat çekilen raporda, turizm ve otomotiv harici sektörlerde yükseliş görüldüğü belirtildi. 

- İstihdam büyümesi yavaşladı

Bej Kitap ayrıca, istihdamın, temmuz ve ağustos aylarında birçok bölgede yavaşladığını ortaya koydu. 

İş gücü piyasasının genel olarak sıkılaştığına vurgu yapılan raporda, "Özellikle imalat ve inşaat endüstrilerindeki birçok şirket kalifiye işçi eksikliği yaşadıklarını rapor etti." ifadesine yer verildi. 

Ücret artışlarının birçok bölgede ılımlı düzeyde arttığı kaydedilen raporda, fiyatların da ülke genelinde ılımlı olarak arttığı bildirildi. 

Bej Kitap'ta yer alan analizler, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından kullanılıyor. 

Analistler, raporda pozitif bir dilin kullanılmasının Fed’in kademeli faiz artırımları ve bilanço küçültmeye yönelik planlarına sadık kalma olasılığını güçlendirdiğini belirtiyor. Fed'in bu yıl bitmeden 25 baz puanlık bir faiz artışı daha yapması ve bilançosunu küçültmeye başlaması öngörülüyor.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.