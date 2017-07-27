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FED FAİZ ORANINI DEĞİŞTİRMEDİ

27 Temmuz 2017 Perşembe 11:15
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Fed, faiz oranını yüzde 1,00-1,25 aralığında tutma kararını oybirliğiyle aldı. Karar metninde, "FOMC, bilançosunu normalleştirme programına, ekonominin beklendiği gibi gelişmesi halinde, görece yakında başlamayı öngörüyor" ifadesine yer verildi

FED FAİZ ORANINI DEĞİŞTİRMEDİ
WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklendiği gibi sabit tuttuğunu ve bilançosunu küçültmeye "görece yakında" başlamayı planladığını bildirdi.

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) Washington'da yapılan temmuz ayı toplantısı sona erdi.

İki gün süren toplantının ardından yayınlanan karar metnine göre, 9 FOMC üyesi, faiz oranını yüzde 1,00-1,25 aralığında tutma kararını oybirliğiyle aldı. 

Metinde “ülkedeki iş gücü piyasası güçlenmeyi sürdürürken, enflasyonun gerilediği” vurgulanırken, şu değerlendirmelere yer verildi:

“İstihdam artışı yavaşlamasına karşın ortalamada yılın başından bu yana güçlüydü, işsizlik oranı düştü. Hanehalkı harcamaları son aylarda güçlendi ve ticari sabit yatırımlar yükselmeye devam etti. Son dönemde gerileyen yıllık genel ve çekirdek enflasyon ise yüzde 2 hedefinin altında seyrediyor.”

- "Bilanço normalleştirme görece yakında başlayabilir"

Açıklamada, piyasaların en çok dikkatini çeken nokta ise bilanço küçültme programının zamanlamasına yönelik değişiklik oldu.

"FOMC, bilançosunu normalleştirme programına, ekonominin beklendiği gibi gelişmesi halinde, görece yakında başlamayı öngörüyor" ifadesine yer verilen bildirinin geçen ay yayınlanan bir önceki halinde "görece yakında" yerine "bu yıl" kullanılmıştı.

Analistler, söz konusu değişikliğin Fed'in 4,5 trilyon dolarlık bilançosunu eylül ayında küçültmeye başlayabileceği şeklinde değerlendirdi.

- Dolar değer kaybetti, emtialar yükseldi

Fed'in kararları öncesinde 1,1645 seviyesinde seyreden avro/dolar paritesi, faizin sabit tutulduğunun açıklanmasının ardından 1,1701'e yükseldi. Dolar/TL ise kararı takiben uluslararası piyasalarda 3,5533’den 3,5397’ye geriledi.

Altının onsu ise faizin sabit tutulmasının etkisiyle kayda değer yükselişle 1.250 dolardan 1.255 dolara çıktı. Brent tipi petrolün varil fiyatı 50,82 dolardan 50,98 dolara yükseldi.

Diğer taraftan, açıklama öncesi alış ağırlıklı seyreden ABD borsaları, karar metninin açıklanmasının ardından kazançlarını genişletti. 10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi ise yüzde 2,31'de sabit kaldı.


Anadolu Haber Ajansı
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