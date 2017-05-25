Endonezya'da ramazan hazırlıklarında sona gelindi

CAKARTA (AA) - Dünyanın en yoğun Müslüman nüfusuna sahip Endonezya'da ramazan ayına iki gün kala vatandaşlar alışveriş için pazarlara akın etti.

Müslüman Endonezyalılar, ramazan hazırlıkları için başkent Cakarta'daki pazarları tıklım tıklım doldururken, iftarlık ve sahurluk için gıda alışverişinde en çok hurmaya ilgi gösterdi.

Ramazan boyunca renkli ve yöresel kıyafetler giymeyi tercih eden Endonezyalılar, kıyafet alışverişi için kent genelinde birçok giyim mağazasının bu aya özel büyük indirimlerinden faydalanıyor.

Cakarta'da Tanah Abang Pazarı'nda alışveriş yapan Asep Zuhendi, "Bu sene de ramazan ayının yaklaşmasıyla heyecan yaşıyoruz. İftarlık ve sahurluk ihtiyaçlarımız için pazara geldim. İhtiyacım olanları satın alıp, ramazan ayına hazır olmak istiyorum." dedi.

Başkentin cami ve bahçeleri de mübarek ay için temizlenip süslendi, camilerde ilk teravih için hazırlıklar tamamlandı.

Ülke genelinde her ramazan ayında düzenlenen halka açık iftarlar için mekanlar belirlenirken, bu organizasyonlar sokaklara asılan bildirilerle halka duyuruldu.

Endonezya Diyanet İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Endonezya'da ilk teravih yarın gece kılınacak ve 27 Mayıs'ta oruç tutulmaya başlanacak.

Başkentte Müslüman vatandaşlar, 13 saat 21 dakika oruç tutacak. İlk imsak yerel saatle 04.25'de, iftar 17.46'da yapılacak.

Anadolu Haber Ajansı