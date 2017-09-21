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ECB’DEN BÜYÜME VE ENFLASYON AÇIKLAMASI

21 Eylül 2017 Perşembe 15:19
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Avrupa Merkez Bankasının aylık ekonomi bülteninde genel olarak ECB’nin eylül toplantısındaki ifadeler yer alırken, Avro Bölgesi ekonomisinin ivme kazandığı, işsizlikteki hızlı düşüşün cesaret verici olduğu ancak enflasyonun henüz yükseliş eğilimine ilişkin ikna edici işaretler vermediği aktarıldı

ECB'DEN BÜYÜME VE ENFLASYON AÇIKLAMASI
FRANKFURT (AA) - Avrupa Merkez Bankasının (ECB) aylık ekonomi bülteninde, Avro Bölgesi ekonomisinin ivme kazandığı, işsizlikteki hızlı düşüşün cesaret verici olduğu ancak enflasyonun henüz yükseliş eğilimine ilişkin ikna edici işaretler vermediği bildirildi. ECB tarafından yayımlanan aylık ekonomi bülteninde, ECB Yönetim Konseyi’nin 7 Eylül'deki toplantısında, devam eden ekonomik genişlemenin enflasyonun kademeli olarak hedeflenen seviyelere ilerleyeceğine güvence vermesine karşın bunun henüz yeterince enflasyon dinamiklerine dönüşmediğini değerlendirdiği ifade edildi. 2017 yılının ilk yarısında beklenenden daha fazla hızlanan ekonomik genişlemenin, ülkeler ve sektörler bazında sağlam ve geniş tabanlı olmayı sürdürdüğü belirtilen bültende, “Aynı zamanda, döviz kurundaki son dalgalanma, fiyat istikrarının orta vadeli görünümüne olası etkileri bakımından izlenmesi gereken bir belirsizlik kaynağı oluşturmaktadır.” ifadesi kullanıldı.

"Çok önemli miktarda parasal uyumlaştırmaya hala ihtiyaç var"
Bültende, temel enflasyonun ölçümlerinin son aylarda ılımlı bir seyir izlemesine karşın, halen yükseliş eğilimine ilişkin ikna edici bulgulara işaret etmediği kaydedildi. “Bu nedenle, temel enflasyon baskılarının orta vadede kademeli olarak toparlanması ve manşet enflasyon gelişmelerinin desteklemesi için çok önemli miktarda parasal uyumlaştırmaya hala ihtiyaç duyulmaktadır.” denilen bültende, Yönetim Konseyi’nin bu nedenle para duruşunu devam ettirdiği ve sonbaharda, politika araçlarının yıl sonundan önce kalibrasyonuna karar vereceği bildirildi. Bültende, Avro Bölgesi’ndeki ekonomik genişlemenin, ECB'nin iç talebi destekleyen para politikası önlemleri ile devam ettiğine ve giderek dirençli hale geldiğine işaret edildi. Küresel ekonominin de sağlam bir hızda genişlemeye devam ettiği aktarılan bültende, büyüme ivmesinin yılın başında geçici bir yavaşlama kaydetmesine rağmen verilerin küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesinde bir toparlanmaya işaret ettiği ifade edildi.

"İşsizlik oranındaki hızlı düşüş cesaret verici"
Avro Bölgesi'nin işsizlik oranında hızlı bir düşüşün, iş gücü arzında artışın yaşandığı bir ortamda özellikle cesaret vericiği olduğu vurgulanan bültende, şunlar kaydedildi: “Kriz döneminde ve toparlanma sürecinde devam eden iş gücü arzındaki artış, daha çok yaşlı işçiler ve kadınlar için artan iş gücüne katılma oranları ile açıklanabilir. Bununla birlikte, geniş işsizlik ölçümleri, durgunluğun birçok Avro Bölgesi iş gücü piyasasında halen yüksek olduğuna işaret ediyor.”


 


Anadolu Haber Ajansı
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