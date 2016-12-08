ECB faize dokunmadı, parasal genişlemeyi uzattı

FRANKFURT (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB), beklentiler doğrultusunda faiz oranlarında değişiklik yapmazken, aylık 80 milyar avroluk varlık alım programının Mart 2017’ye kadar devam edeceğini açıkladı.

ECB'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun bugünkü toplantısında faiz oranlarını sabit tutma kararı aldığı belirtilerek, politika faizinin yüzde 0'da, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40'ta ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığı ifade edildi.

Varlık alım programının 2017 yılının mart ayına kadar aylık 80 milyar avro olarak devam edeceği belirtilen açıklamada, Nisan 2017'den itibaren ise varlık alım programının aylık 60 milyar avro seviyesinde Aralık 2017'ye kadar devam edeceği ve gerekmesi durumunda daha da uzatılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, varlık alım programının büyüklüğünün ve süresinin görünüme ve finansal koşullara göre artabileceği aktarılarak, programın bazı parametrelerinde değişiklikler yapıldığı belirtildi.

Banka, bu yılın mart ayındaki toplantısında ekonomiyi canlandırmak, enflasyonu yükseltmek için radikal kararlar almış ve bu kapsamda mevduat faizini yüzde eksi 0,40'a, politika faizini yüzde sıfıra ve marjinal borç verme faizini de yüzde 0,25'e çekmişti.

ECB Başkanı Mario Draghi, faiz kararının ardından Türkiye saatiyle 16.30'da Frankfurt'ta basın toplantısı düzenleyecek.

Anadolu Haber Ajansı