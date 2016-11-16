DÜNYA HABER AJANSLARI 5. KONGRESİ BAKÜ'DE BAŞLADI

BAKÜ (AA) – Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, uluslararası medyada yayımlanan bazı haberlerle ilgili "Bazı durumlarda aynı olayın farklı uluslararası medyada tamamen farklı şekilde anlatıldığını görüyorum. Bu da siyasi çevrelerin müdahalesini gösteriyor." dedi. Dünya Haber Ajansları (NAWC) 5. Kongresi ve Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) 16. Genel Kurul Toplantısı Bakü'de başladı. Cumhurbaşkanı Aliyev, Haydar Aliyev Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, ülkesinin başarılarından, Azerbaycan'da gerçekleştirilen uluslararası organizasyonlardan bahsederek bu başarılarda medya desteğinin önemini dile getirdi. NAWC Kongresi ve OANA Genel Kuruluna ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu ifade eden Aliyev, 25 yıl önce bağımsız olan bir ülkede basın özgürlüğünün tam olarak temin ediliğini vurguladı.



Medyanın nasıl çalışacağı konusuna karışamayacağını söyleyen Aliyev, şöyle konuştu: "Fakat bir devlet başkanı ve politikacı olarak medyanın uluslararası konuları ciddi analiz etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bazen medyada gerginliğe neden olan haberler yayımlanıyor. Bazen okuduğumuz haberin bildiğimiz ve gördüğümüz gerçekliklerden çok uzak olduğunu görüyoruz. Her bir devlet başkanının bilgileri doğrulamak için yeteri kadar kaynağı var. Fakat istiyoruz ki doğru bilgi elde edelim. Bazı durumlarda aynı olayın farklı uluslararası medyada tamamen farklı şekilde anlatıldığını görüyorum. Bu da siyasi çevrelerin müdahalesini gösteriyor. Hepimiz özgür basın istiyoruz."



"Azerbaycan'a karşı çifte standart var"

Ermenistan-Azerbaycan çatışması ve Dağlık Karabağ sorununa da değinen Aliyev, 25 yıldan fazladır topraklarının işgal altında olduğunu hatırlattı. Karabağ'ın tarihi Azerbaycan toprağı olduğunu vurgulayan Aliyev, "Uluslararası kuruluşlar BMGK de dahil olmakla birlikte işgalin sona ermesini talep eden kararlar kabul etti. Fakat Ermenistan bu kararları hiçe sayıyor. Bazı durumlarda BMGK kararları birkaç günde uygulanıyor. Bize gelince 25 yıldır bekliyorlar. Bu Azerbaycan'a karşı çifte standarttır. Biz işgale son vermeliyiz. Ermeniler işgal bölgesinden çok sayıda tarihi anıtlarımızı tahrip etti. Biz ise Bakü'nün merkezinde Ermeni kilisesini koruyoruz. Karabağ sorunu Azerbaycan toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde çözülmelidir." ifadelerini kullandı. Haydar Aliyev Fonu ve Azerbaycan Devlet Haber Ajansının (AZERTAC) ev sahipliğinde yapılan Kongrede, "Haber üretiminin geleceği", "Haber ajansları - yeni teknolojilerin ve sosyal medyanın olanakları", "Haber ajanslarının inovasyonu", "Multimedyanın geleceği için gazeteci eğitimi", "Gazetecilik misyonunun korunması" üzerine paneller düzenlenecek. Oturumlarda OANA, Avrupa Haber Ajansları Birliği Konferansı (EANA) ve Arap Haber Ajansları Federasyonu (FANA) başkanları, Associated Press, Reuters, Xinhua, Anadolu Ajansı (AA), TASS, France Press, Press Association, EFE, Yonhap, Kyodo, TT, SPA, BTA, AAP, İRNA, DPA, Notimex, ATPE ve başka haber ajanslarının üst düzey yöneticileri konuşma yapacak.



AZERTAC, hem NAWC hem de OANA başkanlığını 3 yıllığına devralacak.

Anadolu Haber Ajansı