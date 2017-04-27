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Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da genel grev

27 Nisan 2017 Perşembe 14:36
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İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklularla dayanışma için işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da genel grev başlatıldı

Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da genel grev
KUDÜS (AA) - Filistin direniş gruplarının İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklularla dayanışma amacıyla salı günü yaptığı genel grev çağrısı, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria'daki bazı kentlerde karşılık buldu.

Filistinli direniş gruplarından oluşan Açlık Grevindeki Tutuklulara Ulusal Destek Komitesi'nin çağrısı üzerine bugün başlayan genel grev kapsamında, Doğu Kudüs'ün en işlek caddeleri Selahaddin ve Zehra'da esnaf kepenk açmadı. Ayrıca Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait okullarda da eğitime ara verildi. 

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin girişleri taşlar ve lastiklerle kapatıldı. Bu şekilde araç trafiğinin engellendiği şehirde çok sayıda dükkan da kepenk indirdi. 

Şehir merkezlerinden başlayan yürüyüşlerin düzenleneceği El-Halil ve Beytullahim kentlerinde de grev tüm hayatı etkiledi. Eğitim Bakanlığının talimatıyla okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Taşımacılık ve Ulaşım Sendikası da bugün için çalışmalarını askıya aldıklarını bildirmiş, Filistin Para İdaresi de tüm bankaların kapalı olacağını açıklamıştı.

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için geçen hafta pazartesi günü açlık grevine başlamıştı.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

Anadolu Haber Ajansı
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