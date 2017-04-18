Doğu Guta'da gıda ve mazot fiyatları 10 kata kadar arttı

ŞAM (AA) - MUHAMMED MİSTO - Suriye'nin başkenti Şam'ın muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta bölgesinde, rejim kuşatması ve artan hava saldırıları nedeniyle son 1,5 ayda gıda fiyatlarının 3 ila 10, mazot fiyatlarının ise 8 kat arttığı belirtiliyor.

Dört yıldır Beşşar Esed güçleri ve destekçisi yabancı terörist grupların kuşatması altında tutulan Doğu Guta, 6 yılı geride bırakan iç savaşın ilk gününden bu yana rejimin en yoğun hava bombardımanlarına hedef olan bölgelerin başında geliyor.

Doğu Guta'da yaşayan yaklaşık 500 bin kişi, günlük ihtiyaçlarını Şam merkezi yakınındaki Kabun mahallesinde kazdıkları tüneller aracılığıyla kısıtlı ölçüde sağlayabiliyor. Nispeten sakin bölgelerde bulunan bazı tüccarlar da rejimle anlaşarak Şam'dan aldıkları malları Doğu Guta'da satabiliyor.

- Doğu Guta'ya gıda ve akaryakıt girişi zora girdi

Ancak, rejim güçlerinin geçen ayın başında Şam'ın merkezi ile Kabun arasındaki üç yıllık sakinliği bozarak saldırılarını şiddetlendirmesi ve muhaliflerin buna karşılık vermesinin, Doğu Guta'ya gıda ve akaryakıt girişini büyük ölçüde zora soktuğu kaydediliyor.

AA muhabirine konuşan bölge sakinleri, Doğu Guta'ya 45 gündür gıda girişi gerçekleşmediğini ve akaryakıt stoklarının da tükenmek üzere olduğunu ifade ediyor.

Un stoklarının azaldığı ve buna bağlı olarak da fiyatlarının yükseldiği bölgede, 12 fırından sadece Duma ve Sakba ilçelerindeki iki fırın çalışır halde bulunuyor. Doğu Gutalılar bu durumu ellerindeki unu sac sahibi kişilere götürerek ekmek yaptırmak suretiyle aşmaya çalışıyor.

- Ekmek 3, mazot 8, sebze 10 kat pahalılandı

Sac sahibi kişilere ödenen ek ücretlerle birlikte 6 lavaşlık bir paket ekmeğin fiyatı 350 (yaklaşık 2,5 TL) Suriye lirasından bin Suriye lirasına (yaklaşık 7 TL) kadar yükseliyor.

Doğu Guta'nın Duma ilçesinde manavlık yapan Galib Muhammed isimli Suriyeli, "Sebze fiyatları çok yükseldiği için insanlar marul gibi ucuz yeşillikleri tercih ediyor. Yeşillikler, burada yetiştiriliyor. Patates ve domatesin kilosu 200 Suriye lirasından ( yaklaşık 1,5 TL) 2 bin Suriye lirasına (yaklaşık 13 TL) çıktı." dedi.

Mazot satan Abdülhamid Mustafa isimli Suriyeli, "Fiyatlar 1,5 aydır neredeyse her gün artıyor. Mazotun litresi 350 Suriye lirasından (yaklaşık 2,5 TL) 3 bin Suriye lirasına (yaklaşık 20 TL) kadar yükseldi. Artık sokakta neredeyse hiç araç kalmadı. İnsanlar at veya el arabası kullanmaya başladı." diye konuştu.

- "Bu bizim için artık taşınamaz bir yük oldu"

Sair Mişal isimli bakkal ise mazottaki durumun diğer ürünlerin fiyatlarını da etkilediğini söyledi.

Mişal, "Fırınlar da mazotla çalışıyor. Daha önce plastikten mazot üretiyorduk. Şimdi plastik de bulamıyoruz. Elektrik fiyatları da çok yükseldi. Bu bizim için artık taşınamaz bir yük oldu." ifadelerini kullandı.

Sakba ilçesi sakinlerinden Semir eş-Şami de 1,5 ay öncesine kadar bir şekilde gıda temin edebildiklerini dile getirerek, "15 bin Suriye lirası (100 TL) maaş alıyorum. İki çocuğum ve eşimle, bu para bize en fazla 4 gün yetiyor. Sadece sebze yersek 5 gün yeter." şeklinde konuştu.

Anadolu Haber Ajansı