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DEAŞ'IN IRAK'TAKİ PETROL SEKTÖRÜNE ZARARI

18 Mayıs 2017 Perşembe 11:12
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Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Cihad: - "Teröristler Kayyara'dan çekilirken 18 petrol kuyusunu ateşe verdi. Toplamda 50 kuyunun 34'ü çalışamaz duruma getirildi"

DEAŞ'IN IRAK'TAKİ PETROL SEKTÖRÜNE ZARARI
ERBİL (AA) - Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki petrol sektörüne vermiş olduğu zararın milyar dolarları bulacağını belirterek çatışmaların bitmesi halinde büyük tablonun ortaya çıkacağını söyledi. 

Cihad, AA muhabirine DEAŞ'ın 2014 yılından bu yana ülkedeki petrol sektörüne verdiği zarar ve bunun ülke ekonomisi üzerindeki etkisi hakkında açıklamalarda bulundu. 

DEAŞ'ın 10 Haziran 2014 tarihinde  Musul'u ele geçirmesiyle birlikte kentin güneyindeki Kayyara kasabasındaki önemli petrol kuyularının örgütün denetimine geçtiğini belirten Cihad, Irak'ın buradaki mali zararının yüksek olduğuna vurgu yaptı. 

Kayyara'da DEAŞ öncesi toplamda 50 kuyudan petrol çıkarıldığını dile getiren Cihad, "Teröristler Kayyara'dan çekilirken 18 petrol kuyusunu ateşe verdi. Toplamda 50 kuyunun 34'ü çalışamaz duruma getirildi." bilgisini verdi. 

"Örgütün ateşe verdiği 18 kuyunun tamamı aylarca süren çalışmalardan sonra söndürülebildi." diyen Cihad, "Ancak yangından dolayı çevrede büyük bir kirlilik meydana geldi." dedi.

Irak'ın 2014 yılından bu yana DEAŞ ile mücadele ettiğini hatırlatan Cihad, örgütün petrol sektörüne verdiği zararın tam tespitinin yapılabilmesi için çatışmaların tamamen bitmesini beklediklerini söyledi. 

Cihad, "DEAŞ'ın Irak petrol sektörüne verdiği zarar milyar dolarlara ulaşıyor. Çatışmalar bittiği zaman büyük tablo ortaya çıkacak." diye konuştu. 

Irak ekonomisinin ana damarlarından olan Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının da, DEAŞ saldırılarından nasibini aldığını dile getiren Cihad, boru hatlarına yapılan sabotajlardan dolayı Irak'ın günlük petrol ihracatında ortalama 250 ila 400 bin varil arasında bir düşüş yaşandığını belirtti. 

Dünya petrol sektöründe Irak'ın önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Cihad, OPEC ile varılan anlaşmaya bağlı kalarak ülkenin güney ve orta kesimlerindeki petrol kuyularından günlük ortalama 3 milyon 200 bin varilin ihraç edildiğini kaydetti. 








Anadolu Haber Ajansı
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