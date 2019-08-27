Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova yakınındaki Jukovskiy Havalimanı’nda düzenlenen Uluslararası Havacılık Fuarı MAKS-2019’un açılışına katıldı.

Önce söz alan Putin şu ifadeleri kullandı:

* Bu fuara geleneksel olarak pek çok yabancı ülke katılıyor. Çin Halk Cumhuriyeti bu yılki fuarın ana partneri. Geliştirdiğimiz en yeni projelerimizi görme fırsatı bulacaksınız. Fuarın hazırlanmasına emeği geçen herkese şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bütün katılımcılara başarılar diliyorum.

Ardından konuşan Erdoğan da şunları söyledi:

SAYIN PUTİN'E ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM

"Kıymetli katılımcılar sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu fuarın açılışına iştirak etmekten memnuniyet duyuyorum. Sayın Putin'e nazik daveti için şükranlarımı sunuyorum.

BİZ DE RUS HALKINI EYLÜL SONUNDAKİ FUARIMIZA BEKLİYORUZ

MAKS 2019'u kendi alanının lider fuarlarından görüyorum. Malumunuz bizim de bu sene 14.'sünü gerçekleştirdiğimiz IDEF fuarımız var. Ayrıca MAKS 2019 tarzı özellikle gençlerimize yönelik İstanbul'da Teknofest'i düzenliyoruz. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festival 550 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamıştı. 17-22 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu seneki etkinliğe ise 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Sayın Putin başta olmak üzere tüm Rus halkını festivalimize beklediğimizi belirtmek istiyoruz.

SAVUNMA HAVACILIK ALANINDA 2.5 MİLYAR DOLARLIK İHRACATA ULAŞTIK

İstikbal göklerdedir şiarıyla son dönemde havacılıkta önemli adımlar atıyoruz. THY, küresel ölçekte en geniş hava taşımacılık ağlarından birine sahiptir. Havalimanlarımız en çok yolcu ağırlayan havalimanlarındandır. Temennimiz, İstanbul Havalimanı'nın tüm aşamalarıyla faaliyete geçmesiyle birlikte yıllık 220 milyon yolcuyu ağırlamasıdır.

Bunun yanında savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde söz sahibi bir ülke haline geliyoruz. 2018 yıl sonu itibariyle savunma ve havacılık sektörümüzün toplam ihracatı 2.5 milyar dolara ulaştı.

T-129 atak helikopterimiz birçok ülkenin envanterine katmak istediği araçlar arasında. İnsanlı-insansız hava araçlarının üretimi konusunda kısa zamanda büyük mesafeler aldık.