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Çinli eve servis şirketine dev yatırım

Çinli eve servis şirketine dev yatırım

12 Ağustos 2018 Pazar 23:24
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Çinli eve servis şirketine dev yatırım

Çin'in online eve servis şirketlerinden Dada-JD Daojia, ABD'li Walmart Inc ile Çinli e-ticaret şirketi JD'den toplam 500 milyon dolar yatırım çekti.

İngilizce yayın yapan China Daily'de yer alan habere göre, en son finansman turunda Dada-JD Daojia'ya Walmart 319 milyon dolar yatırım yaparken, JD'nin yatırımı da 181 milyon dolar oldu.

Haberde yer alan bilgiye göre, kısmen JD'ye ait olan online eve servis şirketi, söz konusu yatırımların ardından "öncü perakendeci partnerleriyle ortaklığı derinleştirecek ve tedarik zinciri verimliliğini teknoloji ile geliştirecek".

Dada-JD Daojia, iki farklı şirketten oluşuyor. Dada, Çin'deki 400 büyük kentte kurye faaliyetlerini üstlenirken, aylık 20 milyon aktif kullanıcıya sahip JD Daojia ise, ülke çapında "1 saatte teslimat" hizmetlerini yürütüyor. Dada-JD Daojia, kullanıcılarının bulundukları konuma süpermarket, manav, pastane, eczane ve su teslimatı hizmeti veriyor.

Açıklanan resmi verilere göre, Çin'de online harcamalardaki hızlı yükseliş sürüyor. İnternetten yapılan harcamalar bu yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 30,1 artarak 4,1 trilyon (603 milyar dolar) yuana ulaştı.

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