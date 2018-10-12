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Çin’de yayalar için ışıklı kaldırım uygulaması

Çin’de yayalar için ışıklı kaldırım uygulaması

12 Ekim 2018 Cuma 11:42
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Çin’de yayalar için ışıklı kaldırım uygulaması

Çin'in yayalar için ilk ışıklı yaya geçidi, Ekim'in ilk haftasında ülkenin ulusal tatili sırasında Şanghay'ın Bund bölgesinde kullanıma açıldı.
 
Yaya yoluna döşenmiş ışıklı fayanslar, trafik ışıklarıyla senkronize olarak ve hem yayaların hem de sürücülerin dikkatini çekecek biçimde yeşil ve kırmızı göstergelere sahip.
 
Bu uygulama, göründüğü kadarıyla yayaların, özellikle kafasını önüne eğip önüne bakmadan yürüyen cep telefonu bağımlılarının dikkatini çekmeye ve sürücülerin de geceleri yayaları daha iyi fark etmelerini sağlama yönelik.
 
Özel bir malzemeden imal edilmiş olan ışıklı taşların yüzeyi asfalt yol yüzeyi gibi pürüzlü ve sert.
 
Ayrıca yol geçidinin her iki tarafında da bir uyarı sistemi bulunuyor. Sistem uygunsuz davranışı anında saptayarak kaydediyor ve ihlal yapan kişiler, hoparlör aracılığıyla sesli olarak uyarılıyor.
 
Dikkatsiz davranan ve kırmızıda geçen kişinin fotoğrafı, yaya geçidine yerleştirilmiş bir LED ekranında da gösteriliyor. 
 
Şanghay polisine göre sistem şimdilik 10 kavşak ve yaya geçidinde kullanılmış olup ileride kentin diğer önemli kavşaklarına da yaygınlaştırılacak. Sistemin gelecekte motorlu olmayan araçların da regülasyonunda yararlı olması bekleniyor.

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