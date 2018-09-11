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ÇİN YENİ AKILLI METRO NESLİ GELİŞTİRİYOR

Çin'in öncü tren üreticisi, daha akıllı ve enerji tasarruflu olan bir sonraki nesil metro trenini, kuzeydoğu Çin'deki Jilin eyaletinin başkenti Changchun'da bugün sona eren fuarda takdim etti.

ÇİN YENİ AKILLI METRO NESLİ GELİŞTİRİYOR

Çin'in öncü tren üreticisi, daha akıllı ve enerji tasarruflu olan bir sonraki nesil metro trenini, kuzeydoğu Çin'deki Jilin eyaletinin başkenti Changchun'da bugün sona eren fuarda takdim etti.

11 Eylül 2018 Salı 15:44
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ÇİN YENİ AKILLI METRO NESLİ GELİŞTİRİYOR

İnsansız işleme sistemiyle donatılmış bulunan trenin tüm fonksiyonları tam otomatik çalışıyor. Changchun Railway Vehicles Co Ltd.(CRRC - Changchun Demiryoları Araçları Ltd Şirketi)'ne bağlı teknik uzmanlardan Wang Zhonghai, bu fonsiyonların kendi kendine bakım, hareket etme, durma ve yol alma gibi işlevleri de içerdiğini söyledi.
 
Akıllı tren sistemi çalışır vaziyette izlenebiliyor. Ayrıca, 9 Eylül günü Changchun'da kapanan raylı trafik fuarında Wang Zhonghai 'nın açıkladığına göre, trene yerleştirilmiş olan güvenlik sistemi yoldaki engelleri ve raydan çıkmaları önceden fark edebiliyor ki, bu da güvenliği önemli ölçüde artırıyor.
 
Yolcular akıllı pencerelerdeki ekranlardan video izleyebiliyorlar. Bütün vagonlar WiFi ile donanmış ve veri transferi için görünür ışık kullanan LiFi teknolojisi  kapsıyor.
 
Trenlerin kapılarının üst tarafına yerleştirilmiş 3D kameraları yolcu sayısını otomatik olarak hesaplıyor. İşitme sorunları olanlara özel olarak tahsis edilmiş alanlarda işitme cihazlarıyla yardımcı olunuyor.
 
Karbon elyafından yapılmış olan yeni nesil metro geleneksel metro treninden %15  daha hafif, dolayısıyla enerji tüketimi de takriben %15 oranında daha az oluyor.
 
Wang yeni modelin üretimine tam olarak ne zaman başlanacağını açıklamadan, yalnızca bunun "yakında" olacağını söyledi.
 
CRRC, Çin'in başlıca tren üreticilerinden olup 18.000 çalı
 

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