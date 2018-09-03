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Çin Özel sektör yapımı roket bu ay Jiuquan'dan fırlatılacak

Çin Özel sektör yapımı roket bu ay Jiuquan'dan fırlatılacak

03 Eylül 2018 Pazartesi 11:50
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Çin Özel sektör yapımı roket bu ay Jiuquan'dan fırlatılacak

Çin'in özel bir firma tarafından tasarlanmış taşıyıcı füzesinin, bu ayın başlarında Gansu eyaletinin Jiuquan Uydu Atma Merkezi'nden fırlatılması planlanıyor. Chongqing Morning Post, ulusal bir bir füze atış rampasından ilk kez özel bir füzenin fırlatılacağını duyurdu. 
               
One-Space Technology, kendi tasarımı olan bir füzeyi, Mayıs ayı başında Kuzeybatı Çin'deki bir test üssünden fırlatmıştı. Önümüzdeki günlerde atılacak füzeyle birlikte her iki füze, füze endüstrisi alanında Çin'in sivil-askeri bütünleşmesinde önemli bir adım olacak.
 
One-Space Technology firmasının CEO'su Shu Chang, "The Stars of Chongqing Liangjiang" adı verilen her iki OS-X serisinden yörünge altı füzenin, yapımı sırasında, değişik araştırma ekiplerini hassas problemlerle karşı karşıya bırakmış en son ArGe yöntemlerinin benimsenmiş bulunduğunu açıkladı.
 
Ayrıca sivil ve askeri katkıların bütünleştirilmesi, füze endüstrisinde rekabet yaratacak ve yapım aşamasındaki giderleri de önemli ölçüde azaltacak. Füzeler ticari amaçlarla da kullanıldığından, harcamaların özel sektörün sağladığı gelirlerle karşılanması da beklenmektedir.
 
Araştırma ekiplerinde çalışan tasarımcı ve mühendislerin çoğunun da 1990'lı yıllarda doğmuş gençler olması dikkat çekiyor. 

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