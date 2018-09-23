ÇİN ORDUSUNDAN ABD'YE YAPTIRIM TEPKİSİ

Çin Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, ABD'nin Çin ordusunun ilgili kurum ve yetkililerine yönelik yaptırımlarından ciddi şekilde hoşnutsuzluk duydukları ve buna kararlılıkla karşı çıktıkları belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 20 Eylül'de yapılan açıklamada, Çin Merkezi Askeri Komisyonu'na bağlı Ekipman Geliştirme Departmanı ve yetkililerine yaptırım uygulayacağı bildirildi.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qiang bugün düzenlenen basın toplantısında, Çin'in ABD nezdinde ciddi girişimlerde bulunduğunu ve ABD'den derhal hatasını düzelterek söz konusu yaptırımlara son vermesini istediklerini söyledi.

Wu, "Çin ile Rusya arasındaki askeri işbirliği, egemen ülkeler arasındaki normal işbirliği olarak uluslararası yasalara uygun ve ABD buna müdahale edemez. ABD'nin bu girişimleri, uluslararası ilişkilerin temel ilkelerini açıkça çiğneyerek hegemonyacılığı yansıttığı gibi, Çin ile ABD orduları arasındaki ilişkilere de ciddi zarar verecek. ABD'den derhal hatasını dönerek söz konusu yaptırımları kaldırmasını istiyoruz. Aksi halde ABD, bunun yaratacağı sonuçlardan sorumlu olacak." şeklinde yorum yaptı.