ÇİN, DIŞ YATIRIM HACMİYLE DÜNYA İKİNCİSİ

Çin'in 2017 yılı sonu itibarıyla dış yatırım hacmi 1,8 trilyon ABD Doları'nı aştı. Çin bu artışla dış yatırım hacmi sıralamasında dört basamak yükselerek dünya ikincisi oldu.

Dün düzenlenen basın toplantısında Çin'in geçen sene yabancı ülkelere yaptığı doğrudan yatırımlarla ilgili verilerin paylaşıldığı bir rapor sunuldu. Rapor Çin Ticaret Bakanlığı, Ulusal İstatistik Bürosu ve Döviz Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlandı.

Çin Ticaret Bakanlığı İşbirliği Birimi Başkan Yardımcısı Zhang Xingfu, basın toplantısında yaptığı açıklamada, 2017'de yabancı ülkelere yapılan yatırım hacminin, 2016'ya kıyasla 451 milyar 650 milyon dolar artarak 1 trilyon 809 milyar 40 milyon ABD Doları'nı bulduğunu belirtti. Zhang, küresel doğrudan dış yatırım akışında Çin'in 189 ülke veya bölge arasında yüzde 5,9 pay aldığını söyledi.

Zhang Xingfu'nun verdiği bilgilere göre, 2017 yılında ağırlıklı olarak 6 alanda dış yatırım gerçekleştirildi. 6 alanın her birindeki dış yatırım ise 100 milyar doları aştı. Bu alanlar arasında kiralama hizmetleri ve ticari hizmetler, toptan ve perakende satışlar, bilgi transferi ve yazılım, finans, telekomünikasyon teknolojileri, madencilik ve imalat yer alıyor. Bu alanlara yapılan dış yatırım hacmi, toplam dış yatırımların yüzde 86,3'üne tekabül ediyor.

Avrupa ve Afrika'ya yatırımlarda büyük artış

Zhang Xingfu'nun paylaştığı raporda, Çin'in geçen seneki dış yatırımlarının bölgesel dağılımı da yer aldı. Rapora göre, Çin'in yatırımlarının 2017'de en çok arttığı bölgeler Avrupa ve Afrika oldu. Kuşak ve Yol güzergâhındaki ülkelere yatırımlar da yüzde 30 oranında büyüdü.

Çin'in Avrupa'ya yatırımları geçen sene yüzde 72,7 artışla 18 milyar 460 milyon ABD Doları'nı bularak tarihi rekor seviyesini gördü. Afrika'ya yatırım ise yüzde 70,8 büyüyerek 4 milyar 100 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kuşak ve Yol güzergâhındaki ülkelere yatırımlar yüzde 31,5 yükselerek 20 milyar 170 milyon ABD Doları'na çıktı. Bu tutar Çin'in toplam dış yatırımlarının yüzde 12,7'sini oluşturdu.