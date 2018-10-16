ÇİN'DEN ABD'YE SERT UYARI

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin, Çin'in Güney Çin Denizi'ni "askerileştirme" faaliyetleri yürüttüğü ve ABD'li savaş gemilerinin "seyrüsefer serbestisini kabaca taciz ettiği" yönündeki suçlamalarına yanıt verdi.

Bakanlık sözcüsü Lu Kang aracılığıyla yaptığı açıklamada, Çin'in Güney Çin Denizi Adaları ve yakınlarındaki sularda tartışılmaz bir egemenliğe sahip olduğunu ifade etti.

Lu Kang, Çin'in kendi toprakları üzerinde yürüttüğü barışçıl inşa faaliyetlerinin, askerileştirme amacı taşımadığını, bunların uluslararası hukuk tarafından egemen ülkelere verilen savunma haklarına uygun faaliyetler olduğunu belirtti.

Güney Çin Denizi'ndeki seyrüsefer serbestisinde de hiçbir sorun yaşanmadığına işaret eden Lu Kang, asıl ABD'nin seyrüsefer serbestisi bahanesiyle Güney Çin Denizi'ne sık sık savaş gemileri ve uçakları göndermesinin ve bu gemiler ile uçakların Çin'in Xisha Adaları sularına izinsiz olarak girmesinin bir tür askerileştirme faaliyeti olduğunu vurguladı.

Sözcü, ABD'ye gerginlik yaratan eylemleri derhal durdurma ve bölgedeki diğer ülkelere saygı göstererek sorunu görüşme yoluyla çözme uyarısında bulunduklarının da altını çizdi.