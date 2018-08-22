ÇİN'DE MOBİL ÖDEME HIZLA BÜYÜYOR

Çin'de ödeme sistemlerinin işleyişinde yılın ikinci çeyreğinde istikrar sürerken, ödeme hacmi de giderek artıyor.

Çin Halk Bankası tarafından dün yayınlanan verilere göre, ülke genelinde yılın ikinci çeyreğinde gerçekleşen nakit dışı ödeme sayısı 53 milyar 358 milyonu bularak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,61 arttı. Ödeme hacmi ise, 951 trilyon 720 milyar yuana ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 0,2 yükseldi.

Ödeme sistemleri arasında mobil ödemedeki hızlı büyüme dikkat çekiyor. İnternet üzerinden yine ikinci çeyrekte gerçekleştirilen ödeme sayısı 13 milyar 871 milyonu bularak, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 17,78'lik bir artış kaydetti. İnternetten yapılan ödeme hacmi ise, 487 trilyon 390 milyar yuanla yüzde 2,96 oranında arttı.

Öte yandan, mobil ödeme sayısında da, 14 milyar 924 milyonla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73,09 artış yaşandı. Mobil ödeme hacmi ise, 62 trilyon 880 milyar yuanla yüzde 60,24 yükseldi.