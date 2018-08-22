Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
90186
ALTIN
232.393
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.8073
EURO
6.9689

ÇİN'DE MOBİL ÖDEME HIZLA BÜYÜYOR

ÇİN'DE MOBİL ÖDEME HIZLA BÜYÜYOR

22 Ağustos 2018 Çarşamba 11:37
5431 Okunma
ÇİN'DE MOBİL ÖDEME HIZLA BÜYÜYOR

Çin'de ödeme sistemlerinin işleyişinde yılın ikinci çeyreğinde istikrar sürerken, ödeme hacmi de giderek artıyor.

Çin Halk Bankası tarafından dün yayınlanan verilere göre, ülke genelinde yılın ikinci çeyreğinde gerçekleşen nakit dışı ödeme sayısı 53 milyar 358 milyonu bularak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,61 arttı. Ödeme hacmi ise, 951 trilyon 720 milyar yuana ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 0,2 yükseldi.

Ödeme sistemleri arasında mobil ödemedeki hızlı büyüme dikkat çekiyor. İnternet üzerinden yine ikinci çeyrekte gerçekleştirilen ödeme sayısı 13 milyar 871 milyonu bularak, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 17,78'lik bir artış kaydetti. İnternetten yapılan ödeme hacmi ise, 487 trilyon 390 milyar yuanla yüzde 2,96 oranında arttı.

Öte yandan, mobil ödeme sayısında da, 14 milyar 924 milyonla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73,09 artış yaşandı. Mobil ödeme hacmi ise, 62 trilyon 880 milyar yuanla yüzde 60,24 yükseldi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin-Afrika İşbirliği Forumu ikili ticarete can veriyor
Çin-Afrika İşbirliği Forumu ikili ticarete can veriyor
Çin, Ay'ın karanlık yüzü için fırlatacağı uyduyu tanıttı
Çin, Ay'ın karanlık yüzü için fırlatacağı uyduyu tanıttı
Çinli eve servis şirketine dev yatırım
Çinli eve servis şirketine dev yatırım
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim