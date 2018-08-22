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Çin-Afrika İşbirliği Forumu ikili ticarete can veriyor

Çin-Afrika İşbirliği Forumu ikili ticarete can veriyor

22 Ağustos 2018 Çarşamba 11:39
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Çin-Afrika İşbirliği Forumu ikili ticarete can veriyor

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Mukhisa Kituyi, kısa süre önce CRI muhabirine verdiği röportajda, Çin-Afrika İşbirliği Forumu mekanizması sayesinde iki taraf arasındaki ticaret hacmi ve kalitesinin sürekli şekilde artırıldığını kaydetti.

Kituyi, bu mekanizma sayesinde Çin-Afrika ticaretinin sağlam temellere oturduğunu belirterek, Afrika ülkelerinden Çin piyasasına giren işlenmiş ürünlerin sayısının arttığını söyledi.

Özellikle Shanghai Serbest Ticaret Bölgesi'nin kurulmasının, Afrika ülkelerinin Çin'e karşı ticaret açığını büyük ölçüde azalttığını ifade eden Kituyi, Kuşak ve Yol girişiminin, sanayileşme yolunda Afrika'ya büyük fırsatlar sunduğuna işaret etti.

Çin'in Afrika ülkelerinin fabrika kurmasına yardım ederek yerel malların rekabet gücünü artırdığına dikkat çeken Kituyi, Çin ile Afrika arasındaki ilişkileri karşılıklı yarar ve ortak kazanç ilişkisi olarak değerlendirdi.

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