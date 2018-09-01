Çin-Afrika iş forumu'na 1.000'den fazla Afrikalı temsilci

Çin-Afrika İş Forumu'na 1.000'den Fazla Afrikalı Temsilci Katılıyor

Çin, yakında yapılacak olan Çinli ve Afrikalı girişimci konferansı çerçevesinde, 600'den fazla firma, iş çevresi ve araştırma kurumundan 1.000'i aşkın sayıda temsilciyi konuk edecek.

2003'ten bu yana altıncısı düzenlenecek olan ve resmi olarak "Çin ve Afrika Liderleri ve İş Temsilcileri arasında Üst Düzey Diyalog" adıyla bilinen konferans, 3-4 Eylül tarihleri arasında Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nun 2018 Pekin Zirvesi konferans serisinin bir bölümü olarak gerçekleşecek.



Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Başkanı Jiang Zengwei, 31 Ağustos Cuma günü verdiği basın konferansında katılım için başvuruların beklentilerini çok aştığını açıkladı.



Katılacak Afrikalı temsilci sayısı 1.069'a varmış olup bu rakam toplam katılımın yarısından biraz fazlasını oluşturuyor. Jiang, Çin ile diplomatik ilişki kurmuş bulunan 53 Afrika ülkesinin tümünün konferansa temsilci göndereceğini bildirdi.



Katılımcılar arasında büyük şirketlerden, KOBİ’lere kadar firmalar olup, bunlar enerji, finans, tarım, imalat ve altyapı gibi geleneksel sektörlerin yansıra internet ve e-ticaret de dâhil yükselen endüstri dallarını da kapsıyor.



Jiang, buluşma boyunca başlıca konuyu endüstri, ticaret ve altyapı konusunda Çin-Afrika işbirliğinin oluşturacağını söyledi.



"Endüstrileşme, Afrika ülkeleri için istihdam yaratma, yoksulluğu hafifletme, geçim sorununu çözme ve daha sonra da kapsayıcı ve sürdürülebilir bir kalkınma sağlama yolunda bir ön koşul ve anahtar kavramdır" diyen Jiang Çin yatırımının Afrika kıtasına endüstrisini modernleştirmek iç kaynaklı büyüme kapasitesini desteklemekte yardımcı olacağını ekledi.



Konferans, Afrika'nın ihracatını kolaylaştırmaya ve Afrika şirketlerinin küresel zincirlere entegre olmasına yardımcı olmaya, ayrıca Çin-Afrika ticaretini geliştirmeye de odaklanacak. Çin, bilindiği üzere, üst üste dokuz yıldır Afrika'nın en büyük ticari partneri.



Öte yandan, Afrika altyapısını iyileştirme ve ekonomik entegrasyonu ilerletme yolunda daha çok çaba göstermek gerektiğinden planlama, inşaat, altyapı projeleri ve kamu-özel sektör ortaklığı ve de finansmanı konularında tartışmalar yapılacaktır.



Çin ve Afrika ekonomileri birbirini tamamlayıcı nitelikte olup işbirliğini daha da artırmak için muazzam bir potansiyel vardır. Jiang ayrıca görüşlerine, her iki tarafın iş çevrelerinin kazan-kazan türü bir yüksek kalitede ve üst düzeyde işbirliği oluşturmayı başaracaklarını beklediğini de ekledi.