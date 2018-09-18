Çin: ABD'ye karşılık vermek zorunda kaldık

Çin'in, ABD'nin 24 Eylül'den itibaren 200 milyar dolar tutarında Çin menşeli ürünlere yüzde 10 ek vergi uygulama kararına karşılık vereceği açıklandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, günlük basın toplantısında, ABD'nin son girişimine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Geng Shuang, Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari sorunları çözecek yegane doğru yolun diyalog ve istişare olduğuna vurgu yaparak, ABD'nin son girişimiyle ne samimiyet, ne de iyi niyet gösterdiğini belirtti.

Sözcü açıklamalarına şöyle devam etti:

"Çin, ABD'nin söz konusu girişimine karşı, meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmak ve küresel serbest ticaret düzenini korumak için karşılık vermek zorunda kaldı. Bununla beraber, ABD'nin ek tarife uygulama konusunda ısrar etmesi de taraflar arasındaki istişarelere yeni belirsizlikler getirdi. Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari sorunlar üzerindeki istişarelere yönelik tutumumuzu da daha önce birçok defa dile getirdik. Çin öteden beri, eşitlik, samimiyet ve karşılıklı saygı temelinde yapılan diyalog ve istişarelerin sorunları çözebilecek yegane doğru yol olduğunu vurguluyor. Ancak ABD son girişimiyle ne samimiyet, ne de iyi niyet gösterdi."



