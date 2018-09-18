Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner287

Çin: ABD'ye karşılık vermek zorunda kaldık

Çin: ABD'ye karşılık vermek zorunda kaldık

18 Eylül 2018 Salı 15:30
6427 Okunma
Çin: ABD'ye karşılık vermek zorunda kaldık

Çin'in, ABD'nin 24 Eylül'den itibaren 200 milyar dolar tutarında Çin menşeli ürünlere yüzde 10 ek vergi uygulama kararına karşılık vereceği açıklandı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, günlük basın toplantısında, ABD'nin son girişimine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Geng Shuang, Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari sorunları çözecek yegane doğru yolun diyalog ve istişare olduğuna vurgu yaparak, ABD'nin son girişimiyle ne samimiyet, ne de iyi niyet gösterdiğini belirtti.

Sözcü açıklamalarına şöyle devam etti:
"Çin, ABD'nin söz konusu girişimine karşı, meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmak ve küresel serbest ticaret düzenini korumak için karşılık vermek zorunda kaldı. Bununla beraber, ABD'nin ek tarife uygulama konusunda ısrar etmesi de taraflar arasındaki istişarelere yeni belirsizlikler getirdi. Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari sorunlar üzerindeki istişarelere yönelik tutumumuzu da daha önce birçok defa dile getirdik. Çin öteden beri, eşitlik, samimiyet ve karşılıklı saygı temelinde yapılan diyalog ve istişarelerin sorunları çözebilecek yegane doğru yol olduğunu vurguluyor. Ancak ABD son girişimiyle ne samimiyet, ne de iyi niyet gösterdi."


 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇİN YENİ AKILLI METRO NESLİ GELİŞTİRİYOR
ÇİN YENİ AKILLI METRO NESLİ GELİŞTİRİYOR
Jack Ma gelecek yıl emekli olacak
Jack Ma gelecek yıl emekli olacak
Çin Özel sektör yapımı roket bu ay Jiuquan'dan fırlatılacak
Çin Özel sektör yapımı roket bu ay Jiuquan'dan fırlatılacak
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim