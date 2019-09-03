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Çin, ABD'ye dava açtı

Çin ABD'nin uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle ABD aleyhinde Dünya Ticaret Örgütü nezdinde dava açtı.

Çin, ABD'ye dava açtı

Çin ABD'nin uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle ABD aleyhinde Dünya Ticaret Örgütü nezdinde dava açtı.

03 Eylül 2019 Salı 12:00
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Çin, ABD'ye dava açtı

Çin Ticaret Bakanlığı, uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle ABD aleyhinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde dava açtı.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin son uyguladığı gümrük vergilerinin iki ülke liderinin Osaka'daki görüşmede vardıkları uzlaşmayı ihlal ettiği ve Çin'in DTÖ kuralları uyarınca yasal haklarını savunacağı vurgulandı.

ABD, Çin'den ithal ayakkabı, akıllı saat ve televizyon da dahil olmak üzere 125 milyar dolar değerindeki çeşitli üründen Pazar günü itibarıyla yüzde 15 ek gümrük vergisi almaya başlamış, Çin de ham ABD petrolü dahil bazı ürünlere yeni gümrük vergileri getirmişti.

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