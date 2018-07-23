ÇİN: ABD'NİN YENİ EK VERGİSİNDEN KORKMUYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta cuma günü basına verdiği demeçte Çin'den ithal edilen 500 milyar ABD Doları tutarındaki tüm ürünlere ek vergi tedbiri almaya hazır olduklarını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang bugün Beijing'de düzenlenen olağan basın toplantısında Trump'ın son vergi tehdidi ile ilgili Çin'in tutumunu açıkladı.

Sözcü Geng Shuang, açıklamasında "ABD ticaret savaşında ısrar etmekte, Çin bu savaşa katılmak istemiyor, ancak savaşmaktan da korkmuyor. Gerekiyorsa ABD'ye karşılık veririz. Çin bu tutumunu daha önce de defalarca yineledi. Bunu tekrar açmayacağım, yalnızca iki cümleyle ifade edeceğim. Birincisi, Çin'in, halkının çıkarlarını koruma kararlılığı ve kapasitesi tamdır. İkincisi, Çin, ABD'ye itidali koruma ve anlaşmazlıkları rasyonel bir tavırla çözme çağrısında bulunmaktadır." diye konuştu.

Sözcü Geng Shuang, ayrıca, Trump'ın Çin'in Renminbi kurunu manipüle ettiği iddiasını da değerlendirdi.

Geng Shuang, Renminbi kurunun piyasanın arz-talep durumuna göre belirlendiğine işaret ederek, bu oranın bazen yükselip bazen düştüğünü ve iki yönlü etkileşimin söz konusu olduğunu vurguladı.

Hâlihazırda Çin ekonomisinin genel durumunun temel olarak iyi olduğuna dikkati çeken Geng Shuang, bunun Renminbi kurunun istikrarı için güçlü dayanak oluşturduğunu kaydetti. Geng Shuang, Çin'in rekabetçi devalüasyon uygulayarak ihracatını artırmayı istemediğini, bunun Çin'in öteden beri değişmeyen tutumu olduğunu belirtti.