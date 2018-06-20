Cappadox bu yıl Çin’den Brezilya’ya 10 bin kişiyi ağırladı

İlki 2014 yılında başlatılan ve Pozitif tarafından Volkswagen ana sponsorluğu ile düzenlenen Cappadox’ta; Garanti Bankası, Fizy, Lifecell, Columbia, Levi's, Kendine Has, About Nights ve TV+ desteğiyle katılımcılar da 6 gün boyunca unutulmaz deneyimler yaşadı. Festivale ABD, Japonya, Çin, Brezilya, Fransa, Almanya ve İtalya'dan çok sayıda katılım oldu. Festivalin biletleri Mobilet sitesinden ve mobil uygulamasından son güne kadar satıldı.

Bu yıl Uçhisar, Göreme ve Ortahisar belediyelerinin desteğiyle bu üç kasabaya yayılan Cappadox kapsamında canlı müzik, çağdaş sanat sergisi, sanat performansları, atölyeler, gastronomi tadımları, açık hava yürüyüşleri, bisiklet turları, koşu, yoga ve meditasyondan oluşan toplam 141 etkinlik, 9 çağdaş sanat performansı, 65 atölye, 21 farklı mekanda gerçekleşti. Yerel zanaatkârlara yer veren pazar yeri alanında gerçekleştirilen atölyelere de ilgi büyük oldu.

Dünyaca üncü sanatçılar Kapadokya’da buluştu

Caz, rock, folk, elektronik, Türk Halk Müziği ve dünya müziğinin tüm renklerini barındıran müzik programında, Mulatu Astatke, İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions, Yaza Ahmed, Gaye Su Akyol, Ala.ni, Hey! Douglas, Nicola Cruz, Ceylan Ertem, Birsen Tezer, Kalben, Erkan Oğur Quartet, BaBa ZuLa, Ahmet Aslan, Christian Löffler, Mercan Dede, Gigi Masin, Dijf Sanders, Chihei Hatakeyama, Flamingods, Fontan, The Dwards of East Agouza, Populous, Cero39, Mousike, TSU!, Islandman ve Duman dahilgün doğumu konserleri ile birlikte 31 konser verildi.

Kapadokya'nın coğrafyasıyla bütünleşen birbirinden özgün mekanlarda canlı performans sergilendi, kimi zaman seyircilerin arasından vadilerde yankılanan şarkılar söylediler.

Bu yıl geçtiğimiz yıllara ek olarak Kapadokya Sanat ve Kültür Merkezi (KSKM@cappadox) işbirliği ile gastronomi, müzik etkinliklerinin yanı sıra yoga gibi etkinlikler de programda yer aldı.

Fizy platformunun canlı yayınıyla bu konserler Türkiye ve dünyanın her yerinde onbinlerce daha izleyiciye ulaştı.

Çağdaş sanat sergisi 9 Temmuz’a kadar ücretsiz

Küratörlüğünü Fulya Erdemci’nin ve Yardımcı Küratörlüğü’nü Ilgın Deniz Akseloğlu’nun yaptığı, Ali Kazma (İstanbul), Aydan Murtezaoğlu & Bülent Şangar (İstanbul), Babi Badalov (Paris), Bettina Hutschek (Berlin/Valletta), Cansu Çakar (İzmir), Chapuisat Kardeşler (Cenevre), Erkan Özgen (Diyarbakır), Haig Aivazian (Beyrut), Hale Tenger (İstanbul), İnci Eviner (İstanbul), RAAAF (Amsterdam), Rossella Biscotti (Brüksel(/Roma), Sarkis (Paris/İstanbul) ve Susan Philipsz (Stockholm/Berlin) katılımıyla Türk ve uluslararası sanatçıların “Sessizlik” teması etrafında coğrafyaya özel ürettikleri işlerinin yer aldığı, 19 eserin vadi rotasına yerleştiği Cappadox Çağdaş Sanat Sergisi, Ortahisar Balkanderesi Vadisi’nde 9 Temmuz’a kadar devam ediyor. Sergiyi ücretsiz gezmek mümkün.

Cappadox 2018, Duman konseri ile sona erdi

Cappadoxlular 5. günün akşamını babylon@cappadox’ta 6. güne bağlayarak kapattı. Festival kapanışında Türkiye'nin önde gelen ve en çok sevilen rock grubu Duman, festival merkezi olan Uçhisar meydanında tüm halk için ve çevre illerden ziyaretçileri de ağırlayan ücretsiz bir konser verdi. Konsere yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Herkes tek bir ağızdan Duman’ın şarkılarına eşlik etti.