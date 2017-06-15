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BRÜKSEL HAVALİMANINDA ELEKTRİK KESİNTİSİ RÖTARI

15 Haziran 2017 Perşembe 13:04
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Brüksel Zaventem Havalimanında sabah saatlerinde meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle uçuşlarda rötar yaşanıyor

BRÜKSEL HAVALİMANINDA ELEKTRİK KESİNTİSİ RÖTARI
BRÜKSEL (AA) - Brüksel Zaventem Havalimanında sabah saatlerinde meydana gelen ve 1 saati aşan elektrik kesintisi nedeniyle uçuşlarda rötar yaşanıyor.

Belçika medyasına göre, önemli AB kurumları ve NATO’ya ev sahipliği yapan Brüksel’in en büyük havalimanı Zaventem’de sabah 05.00’te başlayan elektrik kesintisi nedeniyle tüm işlemler durdu.

Havalimanı terminal binasının tamamen karanlıkta kalmasına neden olan elektrik kesintisi nedeniyle yolcular terminal dışına çıkarıldı.

Teknik bir arızadan kaynaklandığı açıklanan havalimanındaki elektrik kesintisinin giderilmesi 1 saati aştı. Bu süre esnasında güvenlik kontrolü, check-in ve bagaj işlemleri yapılamadı. 

Kesintinin son bulmasıyla, saat 06.30’da yolcular tekrar havalimanı binasına alınmaya ve işlemelerinin yapılmasına başlandı.

Uzun süren elektrik kesintisi nedeniyle Brüksel Zaventem Havalimanından gerçekleşecek tüm uçuşlar rötarlı yapılıyor.

Brüksel Zaventem Havalimanı ve Maelbeek metro istasyonunda 22 Mart'ta düzenlenen terör saldırılarında 32 kişi hayatını kaybetmiş, 270 kişi yaralanmıştı.

Terör saldırıları sonrasında meydana gelen tahribat  ve adli soruşturmalar nedeniyle uzun bir müddet kapalı tutulmuş sonra kısıtlı kapasite ile faaliyete geçirilmişti.


Anadolu Haber Ajansı
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