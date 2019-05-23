Brexit'i geçiremeyen May, istifaya hazırlanıyor

The Times gazetesi, İngiltere Başbakanı Theresa May'in yarın istifa etmesi beklendiğini ileri sürdü.

3 KEZ REDDEDİLDİ

Başbakan May, Avam Kamarası'nda daha önce 3 kez reddedilen Brexit anlaşmasını, haziran başında yeniden milletvekillerinin oyuna sunacağını açıklamıştı.

May, anlaşmayı Avam Kamarası'ndan geçirebilmek için aralarında ikinci Brexit referandumunun oylanmasının da bulunduğu bir dizi "taviz" vereceğini açıklamıştı.

MUHALEFETİN BASKISI VAR

Başbakan May, partisi içindeki muhalif milletvekillerinden gelen istifa baskısı altında bulunuyor.

ARKA KOLTUKTA GÖZYAŞLARI...

İstifası konuşulan May'in, makam aracındayken çekilmiş bir görüntüsü İngiliz basını tarafından servis edildi. Fotoğrafta May'in ağladığı görülüyor. Başbakan olarak son gününü geçirdiği belirtilen May'in, istifasından sonra İngiltere'de yaşanacak süreç merak konusu.

Bu arada, eski Londra Belediye Başkanı ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson da May'in görevden ayrılmasının ardından, Muhafazakâr Parti'deki liderlik yarışına gireceğini açıkladı.