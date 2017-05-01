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BRENT PETROL 52 DOLAR CİVARINDA İŞLEM GÖRÜYOR

01 Mayıs 2017 Pazartesi 12:00
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Brent petrolün varil fiyatı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntısını uzatma konusundaki süreci mayısa bırakmasıyla bugün 52 doların hemen altında tutunmaya çalışıyor.

BRENT PETROL 52 DOLAR CİVARINDA İŞLEM GÖRÜYOR
ANKARA (AA) -

Brent petrolün varil fiyatı, cuma günü 51,93 dolardan güne başlamış, gün içinde en yüksek 52,08 doları görmüştü. Bu sabah güne 51,87 dolarla başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.56 itibarıyla yatay seyrederek 51,88 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı ise 49,25 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih'in, cuma günü üretim kesintisinin uzatılması konusunda anlaşmaya varmanın önemli olduğunu ifade etmesine karşın, ABD'de ham petrol fiyatlarındaki artışının üretim kesintisi kaygılarını yoğunlaştırması, petrol fiyatlarında beklenen ivmeyi sağlayamadı.

Suudi Bakan al-Falih, ayrıca "Petrole olan talebin yılın ikinci yarısında daha fazla olacağından eminiz." açıklamasında bulundu.

Öte yandan, OPEC ve OPEC dışı üreticilerden oluşan komite, nisan ayı sonunda bir araya gelerek 25 Mayıs'tan önce üretim kesintisinin yılın ikinci yarısında 3 ay daha uzatılabileceğine ilişkin kararlarını kesinleştireceklerini açıkladı.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da Rusya'nın OPEC ve OPEC dışı üreticilerin petrol üretimini kısma anlaşmasının yılın ikinci yarısına uzatılmasına ilişkin duruşunu 24 Mayıs'a kadar kesinleştireceğini duyurdu.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 52,50-53,00 dolar aralığının direnç bölgesi olarak izlenebileceğini, 51,80 dolar desteği aşağı geçilirse satışların artabileceğini belirtiyor.

Küresel piyasalarda bu hafta, Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından yayınlanacak ABD'deki ham petrol stoklarına ilişkin rapor, ABD Enerji Bilgi Bakanlığının yayınlayacağı haftalık ham petrol ve benzin stok raporu, ABD haftalık doğalgaz stok verileri ve Baker Hudges'ın ABD'deki sondaj kuyusu sayısına ilişkin haftalık raporu takip edilecek. 


Anadolu Haber Ajansı
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