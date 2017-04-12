Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi patlama

BERLİN (AA) - Dortmund Emniyet Müdürü Gregor Lange, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi yaşanan patlamalara ilişkin, "Bunun doğrudan Borussia Dortmund takımına yönelik bir saldırı olduğunu varsayıyoruz." dedi.

Lange ile Dortmund Savcısı Sandra Lücke ve Borussia Dortmund Basın Sözcüsü Sascha Fligge'nin düzenlediği basın toplantısında patlamaya ilişkin bilgi verildi.Borussia Dortmund takımının kaldığı ve stada doğru yola çıktığı otelin çevresinde yerel saatle 19.15 civarında 3 patlama yaşandığını belirten Lange, bunu öğrendikten sonra hemen tüm polis kuvvetlerinin olay yerine sevk edildiğini ve bölgede güvenliğin sağlandığını aktardı.

Lange, "Bunun doğrudan Borussia Dortmund takımına yönelik bir saldırı olduğunu varsayıyoruz." ifadesini kullandı. Soruşturmada hiçbir şeyi dışlamadıklarını ve en kötü olaydan yola çıktıklarını anlatan Lange, şu anda olayın somut olarak arka planının ne olduğunun bilinmediğini dile getirdi.

Gregor Lange, söz konusu karşılaşmanın bugüne ertelendiğini anımsatarak, karşılaşmada geniş güvenlik önlemlerinin alınacağını söyledi.Patlayıcıların uzmanlar tarafından incelendiğini de bildiren Lange, bunların önemli etkisi bulunan ciddi patlayıcılar olduğunu ifade etti.

Lange, olay yerinde patlayıcıya benzer bir cisim daha bulunduğunu ancak bunun kullanılmaz olduğunun tespit edildiğinin belirtti.

- Patlamada yaralanan futbolcu Bartra'nın sağlık durumu

Borussia Dortmund Kulübü Basın Sözcüsü Fligge de olayda İspanyol futbolcu Marc Bartra'nın yaralandığını hatırlatarak, "Marc Bartra bu dakikalarda ameliyat ediliyor. Sağ el bileğindeki ön kol kemiği kırılmış durumda." diye konuştu.

Fligge, Bartra'nın kolunda da yaralarının bulunduğu bilgisini paylaştı.

Tüm oyuncuların patlamalardan dolayı şokta olduğuna değinen Fligge, "Hepimizin düşünceleri Marc ile birlikte. Hızlı bir şekilde yeniden sağlığına kavuşmasını umut ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Olayla ilgili futbolculardan Marcel Schmelzer'le konuştuğunu belirten Fligge, şunları kaydetti:

"Otobüs otelin park alanını terk ettikten sonra futbolcular patlama sesi duydu ve farklı reaksiyonlar gösterdi. Bazıları kendilerini yere attı. Bazıları eğildi. Tamamıyla şoke oldular. Bender, otobüsün penceresinden bakarak patlamayı gördü ve şoföre hızlı sürmesini yönünde bir sinyal verdi."

- "Adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla soruşturma açıldı

Dortmund Savcısı Lücke ise olayın arka planının yoğun bir şekilde araştırıldığını dile getirdi.

"Adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını söyleyen Lücke, "Olay yeri yakınlarında bir yazı bulundu." açıklamasını yaptı.

Soruşturmanın güvenliği bakımından yazının içeriğine ilişkin bilgi veremeyeceğini ifade eden Lücke, yazının gerçek olup olmadığının incelendiğini belirtti.Lücke, yazıda olayla ilgili sorumluluğun üstlenildiğini bildirerek, bu konuda başka ayrıntıyı veremeyeceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Haber Ajansı