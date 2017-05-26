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BİTCOİN YENİ REKORUN ARDINDAN DÜŞÜŞE GEÇTİ

26 Mayıs 2017 Cuma 08:30
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Sanal para biriminin değeri 2,741 dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı. Bitcoin'in değeri ilerleyen saatlerde 2,229 dolara kadar geriledi

BİTCOİN YENİ REKORUN ARDINDAN DÜŞÜŞE GEÇTİ
NEW YORK (AA) - Sanal para birimi Bitcoin'in değeri 2,700 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

İnternetin bankasız ve devletsiz para birimi olarak bilinen Bitcoin'in değeri, bugün 2,741 dolara çıkarak tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Bitcoin'in piyasa değeri de yaklaşık 45 milyar dolara ulaştı. 

Böylece, Bitcoin'in değeri bugün yüzde 14 yükselirken, bu yılın başından itibaren de yüzde 175 artış kaydetmiş oldu.

Ancak, TSİ 20.00'den itibaren düşüşe geçen Bitcoin'in değeri 2,229 dolara kadar gerileyerek yüzde 19 değer kaybetti. 

Sanal para biriminin değeri, ilerleyen saatlerde 2,414-2,481 aralığında sabitlendi. 

Uzmanlar, ABD'deki siyasi belirsizlik ortamı ve dünya genelinde siber güvenlik endişelerine işaret ederek, sadece internet ortamında dijital olarak tüketilebilen Bitcoin'e talebin geçen haftadan itibaren arttığını vurguluyor. 

Bitcoin'in değeri hafta sonu 2,000, pazartesi günü de 2,200 doların üzerine çıkmıştı.

Ayrıca, dünya genelinde dijital aygıtları olumsuz etkileyen "WannaCry" virüsüne de dikkati çeken uzmanlar, söz konusu yazılımın kullanıcıların dosyalarını şifrelediğini, şifreyi açmak için virüsü oluşturan kimselerin 500 dolar değerinde Bitcoin talep ettiğini, bunun da sanal para biriminin değerini artırdığını ifade ediyor.


Anadolu Haber Ajansı
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