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BİR SAATTE 5 MİLYAR DOLARLIK ONLİNE SATIŞ

11 Kasım 2016 Cuma 09:07
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Çin'in sanal alışveriş sitesi Alibaba üzerinden 11 Kasım Bekarlar Günü'nün ilk bir saatinde yaklaşık 5 milyar dolarlık satış gerçekleştirildi

BİR SAATTE 5 MİLYAR DOLARLIK ONLİNE SATIŞ
PEKİN (AA) - Çin'de bulunan online alışveriş sitesi Alibaba, dünyanın en büyük sanal alışveriş etkinliği olarak kabul edilen 11 Kasım Bekarlar Günü’nün ilk 7 dakikasında 10 milyar yuan (1,43 milyar dolar), ilk bir saatinde ise 36,2 milyar yuan (yaklaşık 5 milyar dolar) satış gerçekleştirdi. Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberinde, Çin'de Bekarlar Günü olarak kutlanan 11 Kasım'da, dünyanın en büyük online alışveriş sitelerinden Alibaba'nın ilk 7 dakikada 1,43 milyar dolarlık satış gerçekleştirdiği belirtildi. Geçen yılki Bekarlar Günü'nün ilk bir saatinde 3,9 milyar dolarlık satış yapan e- ticaret devi, bu yıl ise yüzde 25 artışla ilk bir saatte yaklaşık 5 milyar dolarlık satış yaparak kendi rekorunu kırdı. İlk bir saatteki alışverişlerin büyük bir bölümü mobil cihazlarla yapıldı. Çin'de internetten yapılan alışverişlerin yüzde 84'ü Alibaba sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Çin'in sanal alışveriş sitesi "Alibaba.com" bünyesindeki "Taobao", "T-mall" ve bunlara ek olarak "JD.com" gibi ülkenin büyük online alışveriş siteleri, günler öncesinden Bekarlar Günü'ne özel promosyonlar yaptı.

20 milyar dolarlık alışverişle yeni bir rekora ulaşılması bekleniyor
Çin'de geleneksel hale gelen "Çifte 11 (11 Kasım) Bekarlar Günü" alışverişi dolayısıyla bugün internet üzerinden ürün satışlarında yoğunluk yaşanacak. Bu yıl yüzde 40'lık artışla 20 milyar dolarlık alışverişin beklendiği Bekarlar Günü'nde, yeni bir rekora ulaşılması beklenirken, 2015'te toplamda 14,3 milyar dolarlık, ilk saatte de 3,9 milyar dolarlık alışveriş ile rekorlara imza atılmıştı. Ülkede Alibaba çatısı altındaki online alışveriş portallarında "Çifte 11 çılgın alışveriş günü" adlı kampanyanın ilkinin gerçekleştirildiği 2009'da, 8 milyon dolarlık online alışveriş yapılmıştı. ABD'de en çok alışverişin yapıldığı Şükran Günü'nden sonraki ilk pazartesi ile rekabet halinde olan Çin'deki Bekarlar Günü, günlük alışveriş miktarıyla dünyanın en büyük sanal alışveriş günlerinden biri olarak biliniyor.

Anadolu Haber Ajansı
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