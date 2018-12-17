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Binali Yıldırım Macaristan'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Budapeşte'de Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile görüştü.

Binali Yıldırım Macaristan'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Budapeşte'de Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile görüştü.

17 Aralık 2018 Pazartesi 16:40
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Binali Yıldırım Macaristan'da

Ulusal Meclis binasında gerçekleşen görüşme sonrası Yıldırım ve Köver, ortak basın toplantısı düzenledi.

Yıldırım, Meclis Başkanı Köver'in yaklaşık bir ay önce Türkiye'yi ziyaret ettiğini, o gün Türk-Macar ilişkilerinin ele alındığını bugün de tüm konuları tekrar ele alma fırsatı yakaladıklarını söyledi.

18 Aralık'ın Türkiye ve Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 95. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Yıldırım, bu yüzden bugünkü ziyaretin daha anlamlı olduğunu kaydetti.

Yıldırım, Macaristan ve Türkiye'nin siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirmeye devam ederken tarihi bağları da ihmal etmediğini kaydederek, ''NATO'da da Macaristan ile beraberiz. Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusunda Macaristan başından beri hep olumlu bir tutum izliyor, bu yüzden kendilerine teşekkür ediyoruz.'' dedi.

Macaristan ve Türkiye arasında son dönemde resmi ziyaretlerin sıklaştığını, 24 Haziran seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk AB ülkesi ziyaretini ekim ayında Macaristan'a gerçekleştirdiğini anımsatan Yıldırım, ''Ben de yeni meclisin başkanı olarak yine ilk ziyaretimi AB üyesi ülkelerinden Macaristan'a gerçekleştiriyorum. Bu ziyaretler de Türkiye'nin Macaristan ilişkilerine ne kadar önem verdiğini gösteriyor.'' diye konuştu.

Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Köver ise Türkiye'de bütçe görüşmeleri dolayısıyla meclisin yoğun mesaisine rağmen Yıldırım'ın Macaristan ziyaretinin kendileri açısından önemli olduğunu belirtti.

Köver, 18 Aralık'ta Türkiye ve Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 95. yıl dönümünün kutlandığını, bu yüzden Yıldırım'ın bugünkü ziyaretinin sembolik anlam taşıdığını ifade etti.

Macaristan'ın izlediği Doğu'ya açılım politikasında Türkiye'nin önemli bir yeri olduğunu kaydeden Köver, ''Vişegrad Dörtlüsü (Polonya, Macaristan, Çekya, Slovakya) ve komşu ülkeler hariç, Macaristan'ın en hareketli dış ilişkileri Türkiye ile. Bu, birbirimize olan sempatinin de

Yıldırım, daha sonra Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

Ulusal Meclis binasındaki heyetlerarası görüşme, gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı devam etti.

Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Son Güncelleme: 17.12.2018 16:44
Anahtar Kelimeler:
Tbmm Meclis BaşkanıMacaristanBinali Yıldırım
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