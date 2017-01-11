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"Bağdat-Ankara ilişkilerinin gelişmesi Irak'ı İran odağından uzaklaştıracak"

11 Ocak 2017 Çarşamba 12:17
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Kürdistan Demokrat Partisi Milletvekili Şengali: "Bağdat-Ankara ilişkilerinin gelişmesi Irak'ı İran odaklı, tek taraflı dış politika etkisinden uzaklaştıracak"

BAĞDAT (AA) - HAYDAR HADİ - Iraklı Sünni siyasetçiler, Irak ve Türkiye yakınlaşmasının ülkelerini İran odaklı dış politika etkisinden uzaklaştıracağını belirtiyor. 

Başbakan Binali Yıldırım'ın Bağdat ziyaretinin yansımalarını AA'ya değerlendiren siyasetçiler, Irak'ın Türkiye ile ilişkilerini istikrara kavuşturmaya ihtiyaç duyduğunun da altını çiziyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Mesut Barzani'nin lideri olduğu Kürdistan Demokrat Partisi Milletvekili Macit Şengali, "Bağdat-Ankara ilişkilerinin gelişmesi Irak'ı İran odaklı, tek taraflı dış politika etkisinden uzaklaştıracak ve Irak'ın bölgede daha dengeli ilişkilere sahip ülke olmasına yardımcı olacak." dedi. 

Irak Meclisi Sünni Güçler Birliği Koalisyonu Milletvekili Halid Muferci ise Başbakan Yıldırım'ın Irak ziyaretinin ilişkilerde yeni sayfa açtığını dile getirerek, "İki ülke ilişkilerinin istikrarı, Irak ve Türkiye kadar Ortadoğu bölgesi açısından da önem taşıyor." diye konuştu.

-"PKK'nın çıkarılması için ortak anlaşma"

Şengali, "PKK'nın Sincar ve diğer bölgelerden çıkarılması için ortak anlaşma söz konusu." diyerek, "Bu konuda olumlu gelişmeler iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin canlanmasına vesile olacak." şeklinde konuştu.

Başika geriliminden sonra Başbakan Yıldırım'ın Irak ziyaretinin büyük önem ve anlam taşıdığına işaret eden Şengali, "Bu ziyaret ilişkilerdeki donukluğun büyük bölümünü giderdi." ifadelerini kullandı.

Iraklı Sünni Milletvekili Muferci de "Türk ve Irak yönetiminde ilişkilerin güçlendirilmesi noktasında gerçek iradenin bulunduğunu gördük. İki ülke arasındaki sorunların çözümü için yol haritası konuldu. Önümüzdeki 3 ay tüm ihtilafların giderilmesi için önemli bir süreç olacak." değerlendirmesi yaptı. 

-"Irak, Türkiye ile ilişkilerinin istikrarına büyük ihtiyaç duyuyor"

Irak ve Türkiye ilişkilerinde 3 ay içerisinde iki ülke ve bölgeye olumlu yansımaları olacak somut gelişmelerin yaşanacağını ifade eden Muferci, "Türkiye'nin bölgedeki sorunların çözümüne yönelmesini olumlu buluyoruz. İbadi'nin Türk heyetini karşılaması ve görüşmelerden çıkan verimli sonucu da takdirle karşılıyoruz." diye konuştu.

Muferci, "Irak, hem bölgesel durumdan hem de içerideki ekonomik ve güvenlik kaynaklı tehlikeli bir süreçten geçiyor. Irak, Türkiye ile ilişkilerinin istikrarına büyük ihtiyaç duyuyor. Bu yıl, Irak ve Türkiye ilişkilerinin güçleneceği bir yıl olacak." ifadelerini kullandı.






Anadolu Haber Ajansı
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